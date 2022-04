Lüneburg

Mit konstanten Zuschauerzahlen von rund 1,5 Millionen gehört „Rote Rosen“ zu den erfolgreichsten deutschen Telenovelas. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter? Mit unserer tagesaktuellen Vorschau bleiben Sie immer im Bilde.

„Rote Rosen“ am Montag, 02.05.2022: Folge 3551

Carla genießt Philips Aufmerksamkeit und die damit verbundene Unverbindlichkeit. Somit ist sie völlig überrumpelt, als Philip ihr öffentlich eine Liebeserklärung macht.

Florian und Katrin behalten ihre Trennung gegenüber Anke und Leo für sich. Während Franzi spekuliert, ob Florian zu Anke zurückkehrt, ist Mia traurig. Katrin spürt bei aller Wehmut, dass sie richtig entschieden hat. Florian dagegen fragt sich: Was jetzt?

Simon hadert nach der Ultraschalluntersuchung, nicht der biologische Vater von Saras Kind zu sein. Die ist genervt von Simons Unentschlossenheit und flüchtet zu ihrer Mutter. Ausgerechnet Gunter kann Simon als verständnisvoller Ratgeber zur Seite stehen.

Ben und Tina sind ratlos: Walters Hochzeitsgeschenk - inklusive 500 Euro - ist nicht auffindbar. Dann erzählt Lilly, dass sie allerlei Hochzeitsramsch auf dem Schulbasar verkauft hat ...

Hendrik ist nach Brittas Entlassung besorgt und engagiert Amelie als Unterstützung. Die stiftet allerdings eher Chaos und Hendrik beschließt die Betreuung selbst zu übernehmen.

Carla (Maria Fuchs, M.) ist sprachlos, als Philip (Marc Schöttner, r.) ihr öffentlich seine Liebe gesteht (mit Arne Rudolf, l.). Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Dienstag, 03.05.2022: Folge 3552

Katrin hat ein schlechtes Gewissen, weil Florian unter der Trennung leidet. Sie vertraut sich Leo an, will ihm aber keine Hoffnung machen. Florian entscheidet sich, allein nach Lissabon zu gehen. Als Anke Katrin vorwirft, egoistisch zu sein, ist sie tief getroffen.

David und Gunter freuen sich über ihre Annäherung. Trotzdem kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Als Carla David freigibt, nimmt er an, Carla wüsste durch Gunter von seiner Krankheit, sieht dann aber seinen Irrtum ein und „outet“ sich.

Carla überspielt, wie unangenehm ihr Philips Liebeserklärung ist. Der wirft ihr vor noch an Gregor zu hängen. Carla würde gern an die Leichtigkeit von früher anknüpfen, gibt aber zu, dass sie weniger als Philip in ihre Beziehung investiert.

Ben und Tina finden heraus wo ihr Hochzeits-Geld von Walter gelandet ist: Joe hat Werner die „Winke-Katze“ abgekauft und die 500 Euro in ein Hoverboard investiert.

Hendrik kann Britta nicht zur Reha überreden und sucht nach Verstärkung, um sie zu überzeugen. Amelie wittert einen Deal ...

Tina (Katja Frenzel, l.) und Ben (Hakim Michael Meziani, 2.v.l.) finden heraus wo ihr Hochzeits-Geld von Walter gelandet ist: Joe (Naiher Zerisenay, 2.v.r.) hat die 500 Euro in ein Hoverboard investiert (mit Jerry Kwarteng, r. und Jayceon Müller, M.). Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Mittwoch, 04.05.2022: Folge 3553

Leo versucht sich keine Hoffnungen bei Katrin zu machen. Als Mia während der Arbeit betrunken ist und von Simon suspendiert wird, nutzt sie die Sorge ihrer Eltern, um Katrin und Florian zu einer Aussprache zu bringen. Mit Erfolg: Die beiden können versöhnt auseinandergehen.

Zwischen Gunter und David stehen weiterhin viele Missverständnisse. Bei einem Jagdausflug nähern sie sich an, bis Gunter David die Schuld für das verschwundene Auto gibt. David reicht es und er macht Gunter eine klare Ansage.

Hendrik handelt mit Amelie einen Deal aus: Wenn sie Britta von der Reha überzeugt, hat sie was gut bei ihm. Und tatsächlich gelingt es Amelie.

Tina und Ben hadern mit dem verlorenen Geld. Zu Bens Überraschung sorgt Hendrik dafür, dass Joe das Hoverboard und letztlich auch das Geld zurückgibt.

Philip hält es kaum aus, Carla die Zeit zum Nachdenken zu gewähren. Amelie rät Philip gelassen zu bleiben. Und es zahlt sich aus: Carla möchte die Beziehung weiterführen, aber bitte mit Leichtigkeit. Philip lässt sich nur zu gerne darauf ein.

Philips (Marc Schöttner, l.) Geduld zahlt sich aus. Auch Carla (Maria Fuchs, r.) möchte die Beziehung weiterführen. Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Donnerstag, 05.05.2022: Folge 3554

Florian begreift Lissabon als Neuanfang und macht mit Mia und Franzi einen Abschiedsausflug. Durch einen Reiseführer wird er an seine Liebe zu Anke erinnert und bittet sie in einer entschlossene Liebeserklärung, mit ihm zu gehen.

Nachdem Ben das Geld von Joe zurückerhalten hat, überrascht er Tina mit zwei weißgoldenen Ringen und schwört ihr ewige Liebe. Tina ist zu Tränen gerührt.

In einem väterlichen Gespräch mit Gunter, wird Simon klar, dass er an der Situation wachsen muss und Sara zur Seite stehen möchte. Mit neuer Klarheit offenbart er Sara, dass er der Vater ihres Kindes wäre!

Gunter erkennt, dass er David zu Unrecht beschuldigt hat. David ist schwer enttäuscht. Doch als Gunter auf ihn zugeht und die Lederstrumpf-Bände vorbeibringt, kann David Gunters Entschuldigung annehmen.

Britta lässt sich von Amelie verunsichern: Sie schlägt ihr vor während ihrer Reha eine Schönheitsbehandlung zu machen. Britta überlegt, ob Hendrik auch so denkt. Doch er versichert ihr liebevoll, dass er sie liebt, wie sie ist.

Ben (Hakim Michael Meziani, l.) verspricht Tina (Katja Frenzel, r.) die ewige Treue. Quelle: ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Freitag, 06.05.2022: Folge 3555

Anke ist zu stolz, um Florians Liebesgeständnis anzunehmen. Florian nimmt es enttäuscht hin. Franzi und Dörte verstehen Anke, raten ihr aber die Entscheidung zu überdenken. Schließlich kann Katrin Anke den entscheidenden Stups geben, über ihren Schatten zu springen. Kurz vor Florians Abreise eröffnet sie ihm, mit nach Lissabon zu kommen.

Amelie macht sich über Philips Verliebtheit zu Carla lustig und warnt ihn: Carla spielt nur mit ihm. Aber Philip will das nicht wahrhaben und plant heimlich ihre gemeinsame Zukunft.

Tina ist glücklich über ihren neuen Ring, doch er sitzt zu locker und sie verliert ihn. Sie ahnt nicht, dass er auf Umwegen bei Carla gelandet ist. Sie macht sich Sorgen, wie sie Ben den Verlust erklären soll.

Hendrik fällt es schwer, Britta in die Reha gehen zu lassen. Kurzentschlossen will er sie begleiten. Doch so einfach ist das nicht ...

Simon hat sich mit seinem Bekenntnis zu Sara und ihrem Baby viel Mühe gegeben. Aber Sara glaubt nicht, dass es ihm ernst ist. Simon weiß nicht, was er noch tun soll.

Philip (Marc Schöttner, l.) ist sehr verliebt und plant eine gemeinsame Zukunft mit Carla (Maria Fuchs, r.). Quelle: ARD/Nicole Manthey

Neue Folgen von „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“

Zwischenzeitlich mussten Fans um ihre Lieblingsserie bangen. Sowohl „Rote Rosen“ als auch „Sturm der Liebe“ drohte die Absetzung. Inzwischen steht aber fest, dass beide Serien vorläufig weiter gedreht werden. Die Produktionsverträge der beiden ARD-Telenovelas wurden um jeweils 180 Folgen verlängert, wie der NDR am 4. Februar 2022 mitteilte.

Worum geht es in der 19. Staffel von „Rote Rosen“?

Dramatische Nacht im Lüneburger Krankenhaus: Eine komatöse Patientin ist eingeliefert worden. Ihr Zustand soll untersucht werden. Die Ärzte Dr. Britta Berger (Jelena Mitschke) und Dr. Hendrik Althaus (Jerry Kwarteng) stellen Hirnaktivitäten fest und beschließen gemeinsam mit der Familie, das Risiko einer neuen Behandlungsmethode einzugehen, um die Patientin aus dem Koma zu holen. Und das Wunder geschieht.

Als Katrin (Nicole Ernst) am nächsten Morgen die Augen öffnet, liegen sieben Jahre im Koma hinter ihr, in das sie damals nach einer schweren Rauchvergiftung fiel. Aber die Welt drehte sich weiter – im Kleinen wie im Großen. Ihr Ehemann Florian (Stefan Plepp)hat eine neue Familie mit ihrer einst besten Freundin Anke (Anne Brendler) gegründet. Die eigene Tochter Mia (Leonie Beuthner) ist in ihrer neuen Familie entfremdet, das geliebte Haus abgebrannt, die Berufsträume zerstört. Nur ihr Bruder Michi (Oliver Clemens), der sie im Koma betreute, und ihr Physiotherapeut Leo (Daniel Hartwig) stehen bedingungslos zu ihr – auch wenn Leo Gefühle für seine Patientin nicht zulassen darf.

Katrin wähnt sich nach den Jahren im Koma in einem Albtraum. Doch sie ist eine Kämpferin. Sie will sich ihr Leben zurückholen, ihre Liebe, ihre Familie, ihr Glück. Dabei muss sie lernen, dass es nicht mehr das Leben sein kann, das es einmal war. Aber ist das so schlimm? Ein neues, aufregendes Leben und eine neue Liebe warten auf sie.

„Rote Rosen“: Katrin kämpft sich in das Leben zurückNeu im Hauptcast: (v.l.n.r.) Katrin Zeese (Nicole Ernst), Florian Zeese (Stefan Plepp), Anke Reichard (Anne Brendler), Mia Zeese (Leonie Beuthner) Quelle: ARD/Thorsten Jander

Wiederholungen im TV und Internet

Sie haben eine Folge „Rote Rosen“ verpasst? Kein Problem, einzelne Folgen der Telenovela werden auf den Dritten Programmen der ARD wiederholt. Das sind die Wiederholungstermine im Free-TV:

HR, Montag bis Freitag, ab 6.15 Uhr (Uhrzeit variiert)

NDR, Montag bis Freitag, 7.20 Uhr

RBB, Montag bis Freitag, 10.30 Uhr

MDR, Montag bis Freitag, 7.10 Uhr

Außerdem sind die letzten Folgen noch drei Monate lang als Video-on-Demand-Angebot in der ARD-Mediathek online abrufbar.

Wo spielt „Rote Rosen”?

„Rote Rosen“ wird in seinem Haupthandlungsort Lüneburg gedreht und produziert. Auch einige Orte in der Umgebung dienen als Drehorte für die Serie. Die Dreharbeiten starteten am 21. August 2006. Schauplätze der Serie sind das Fünfsternehotel Drei Könige sowie die unterschiedlichen Arbeitsorte der Charaktere. Dabei thematisiert die Telenovela immer auch die beruflichen und privaten Schicksale der Protagonisten.

RND/pf/ mit Material der ARD