Schlagabtausch der Trashgrößen: RTL II zieht „Kampf der Realitystars“ vor

München

RTL II zeigt die neue Staffel seiner erfolgreichen Show „Kampf der Realitystars“ deutlich früher im Jahr als die beiden ersten Durchgänge. Die erste Folge läuft diesmal am 13. April, dem Mittwoch vor Ostern, um 20.15 Uhr. Danach läuft der Schlagabtausch der Trashgrößen jeweils mittwochs zur besten Sendezeit, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Cathy Hummels moderiert das Ganze. Die ersten beiden Staffeln waren jeweils von Juli bis September gelaufen.

Am Traumstrand in Thailand kämpfen diesmal: DJ Jan Leyk („Berlin - Tag & Nacht/BTN“), „Love Island“-Teilnehmerin Elena Miras, Influencerin Yeliz Koc, Schäfer Heinrich („Bauer sucht Frau“), Astrologe Malkiel Rouven Dietrich, TV-Detektivin Sharon Trovato, Rap-Star Rich Nana, „Temptation-Island“-Kandidat Yasin Mohamed, „Bachelorette“-Kandidat Mike Cees, „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin Larissa Neumann, „Richter Gnadenlos“ Ronald Schill, „GNTM“-Teilnehmerin Tessa Bergmeier, „Trödeltrupp“-Experte Mauro Corradino, Ex-„Aftersun“-Moderatorin Chethrin Schulze, Papeterie-Inhaberin Sissi Hofbauer, „Love-Island“-Gewinner Paco Herb, Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, die Zwillingsinfluencerinnen „Jakic-Twins“, „BTN“-Urgestein Martin Wernicke, Schauspielerin Nina Kristin, Influencer Enrico Elia und „Katzen-Mama“ Iris Klein.

Für Schlagzeilen hatte zuletzt ein Überfall auf Cathy Hummels am Rande der Dreharbeiten gesorgt. Die 34-Jährige wurde in Thailand von einem Unbekannten ausgeraubt.

RND/dpa/seb