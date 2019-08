Sie sind seit Jahren die Kult-Figuren bei "Schwiegertochter gesucht": Kandidat Ingo und seine Eltern " Stups" und Lutz. Nun hatte die Familie kürzlich erst großen Grund zur Freude: Ingo hat endlich eine Frau gefunden, die ihn heiraten möchte.

Doch nun teilten seien Eltern auf ihrer Facebook-Seite mit den Namen " Stups und Lutz - die romantischen Rheinländer" mit, dass Stups operiert werden muss. Grund: Ingos Mutter ist über die Hundetreppe gestolpert, soll nun am Freitag am Bein operiert werden. Sie schreibt dazu: "Keine Sorgen um Lutz. Lutz wird in der Zeit von Ingo, Annika und Iris gepflegt." Unter dem Beitrag wünschten viele Fans Ingos Mutter gute Besserung und drückten symbolisch die Daumen für die anstehende Operation.

rnd/lob