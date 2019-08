Köln

In der RTL-Show " Sommerhaus der Stars" kämpfen Benjamin Boyce und seine Freundin Kate Merlan derzeit noch mehr oder weniger erfolgreich Seite an Seite um den Sieg. In der Realität ist das Paar längst getrennt. Gegenüber RTL bestätigten der frühere "Caught in the Act"-Star und seine 18 Jahre jüngere Partnerin das Liebes-Aus.

Bereits im Sommerhaus bahnte sich eine Beziehungskrise an. Immer wieder stritt sich das Paar vor laufenden Kameras. Jetzt sagte Kate Merlan gegenüber RTL: "Ich kann nur sagen. dass er mich sehr sehr enttäuscht hat". Offenbar war vor allem der starke Kinderwunsch der 32-Jährigen ein Grund für die Trennung. Für eine gemeinsame Familie mit seiner Freundin habe der "Love is everywhere"-Sänger kein Fundament gesehen.

Hat Benjamin Boyce bereits eine Neue?

Für beide scheint die Trennung endgültig zu sein. "Es passt einfach nicht. Es ist jetzt die Zeit gekommen, wo ich merke, dass ich nicht mehr glücklich bin", so Boyce. Im Interview mit RTL deutet seine EX-Freundin an, dass sich das ehemalige Boygroup-Mitglied aber bereits Trost gesucht habe - bei einer anderen Frau.

RND/mat