Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Gebäude von linker Tageszeitung „nd“

Berlin

Nach einem Angriff auf das Gebäude, in dem die linke Tageszeitung „nd“ sitzt, ermittelt der Staatsschutz beim Berliner Landeskriminalamt (LKA). Das teilte die Behörde am Dienstagabend per Twitter mit. Am Nachmittag seien zwei Menschen vor der Zeitungsredaktion in Friedrichshain mit Mitarbeitenden in eine Auseinandersetzung geraten. „Sie beleidigten diese, u.a. mit Coronabezug. Die Eingangstür wurde dabei beschädigt“, heißt es in dem Tweet der Polizei. Zuvor hatte ein Polizeisprecher mitgeteilt, es werde wegen Körperverletzung ermittelt und nach zwei Menschen gesucht.

+++ Angriff auf »nd« +++ Mehrere Personen versuchten gerade das Gebäude gewaltsam zu betreten, warfen mit Bierflaschen und griffen eine Person tätlich an. Die Polizei vermutet einen rechtsradikalen Hintergrund. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen. +++ pic.twitter.com/sUuq53z0ME — nd.Aktuell (@ndaktuell) March 22, 2022

In einem Tweet der Zeitung hieß es zuvor: „Mehrere Personen versuchten gerade das Gebäude gewaltsam zu betreten, warfen mit Bierflaschen und griffen eine Person tätlich an. Die Polizei vermutet einen rechtsradikalen Hintergrund.“

Nach Angaben des Verlagsleiters und geschäftsführenden Vorstands der neuen nd.Genossenschaft, Rouzbeh Taheri, haben zwei Unbekannte versucht, in das Gebäude zu gelangen. Daran seien sie gehindert worden. Sie hätten gegen die Tür im Foyer getreten. Es seien Worte wie „Lügenpresse“ gefallen. „Es ist aber niemand verletzt worden. Es gab nur Sachschaden“, sagte Taheri der Deutschen Presse-Agentur.

RND/dpa