Pünktlich um 15.10 Uhr öffnet Deutschlands beliebtestes Fünfsternehotel Fürstenhof seine Tore und lädt Zuschauer ein, dem Familiendrama rund um den Saalfeld-Clan beizuwohnen. Seit ihrer Erstausstrahlung im September 2005 erzählt die erfolgreiche ARD-Telenovela jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge im malerischen Bichlheim, dem fiktiven Handlungsort der Serie.

„Sturm der Liebe“ am Donnerstag, 05.05.2022: Folge 3821

Überrumpelt von Pauls Liebesgeständnis kann Josie ihr Glück kaum fassen und fragt sich, wie es nun mit Constanze weitergeht. Für Paul steht fest, dass er mit Josie zusammen sein will, und er möchte das Gespräch mit Constanze suchen. Dazu kommt es aber nicht, da Constanze über Nacht zu einem wichtigen Geschäftstermin reisen muss. Nichtsdestotrotz möchte Paul Josie sehen und lädt sie zu einem Übernachtungsdate in einer der Almhütten ein …

Als André nichts außer einer alten Kochmütze erbt und auch noch ohne Job dasteht, spielt er vor Werner den Versöhnlichen und bietet an, wieder in der Küche zu arbeiten. Nach kurzem Zögern akzeptiert Werner zwar das Angebot, erfährt jedoch, dass André kein großes Vermögen geerbt und deshalb überraschend eingelenkt hat. Da Werner nun am längeren Hebel sitzt, stellt er seinem Bruder neue Arbeitsbedingungen.

Nach ihrem Geständnis fleht Merle Gerry an, ihr zu verzeihen. Doch Gerry kommt nicht so einfach über ihre Lüge hinweg und sucht Rat bei Erik, der ihm empfiehlt, Merle eine zweite Chance zu geben. Merle ist zwar froh, dass Gerry tatsächlich weiterhin mit ihr zusammen sein will, möchte sich aber ihrem Eifersuchtsproblem stellen.

Da Werners Versuch, mittels Diktierfunktion eine Nachspeise bei Hildegard zu bestellen, kläglich gescheitert ist, schlägt Alfons Werner vor, eine App herunterzuladen, mit der man direkt Sprachnachrichten versenden kann. Die Installation der App gelingt Werner zwar, jedoch zeigt eine Sprachnachricht an Alfons, dass Werner wohl doch vorher das Tutorial dazu hätte ansehen sollen …

Josie (Lena Conzendorf, l.) kann vor Hildegard (Antje Hagen, r.) ihr Glücksgefühl nicht verbergen. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Freitag, 06.05.2022: Folge 3822

Nach der gemeinsamen Nacht mit Paul kommt Josie am nächsten Morgen zurück in ihre Wohnung und trifft auf einen skeptischen Henning. Besonders als dieser später einen innigen Blick zwischen Paul und Josie bemerkt, äußert er sein Misstrauen gegenüber Shirin. Durch Shirin gewarnt, alarmiert Josie Paul, dass er endlich mit Constanze reden muss. Als Paul Constanze die Wahrheit über seine Gefühle gestehen will, erscheint diese jedoch nicht zum vereinbarten Treffpunkt …

Merle gesteht Gerry, dass sie sich in eine Kur samt Therapie begeben will, bevor sie wieder glücklich mit ihm zusammen leben kann. Obwohl Gerry traurig über Merles Abreise ist, bemüht er sich um Verständnis und stimmt wehmütig einer vorläufigen Fernbeziehung zu. Um Gerry aufzumuntern, haben Vanessa und Alfons ein besonderes Geschenk für ihn …

Niedergeschlagen erkennen Max und Vanessa, dass ihnen das Geld für die nötigen Baumaterialien für den Dachstuhlausbau fehlt. Um dem entgegenzuwirken, will Max an einem Mountainbike-Rennen teilnehmen und sich die Gewinnsumme sichern. Bei der Probefahrt verliert er auf der Strecke seine Helmkamera, welche spannende Aufnahmen macht …

Paul (Sandro Kirtzel, l.) und Josie (Lena Conzendorf, r.) genießen ihre Zweisamkeit. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Montag, 09.05.2022: Folge 3823

Da Michael in Carolins Nähe zunehmend in Versuchung gerät, bittet er André, diese zum Auszug aus der Scheune zu bewegen. Als Carolin die WG jedoch mit einem Essen als Dank für ihre Gastfreundschaft überrascht, kann Michael nicht anders, als ihre Anwesenheit zu genießen. Er überdenkt sein Vorhaben, sie aus der Wohnung zu drängen. Durch Michaels Verhalten verärgert, stellt André ihn zur Rede …

Auf dem Weg zu Paul weicht Constanze einem Hasen aus und hat einen Autounfall. Paul, der noch rechtzeitig am Unfallort eintrifft, um Constanze ins Krankenhaus zu begleiten, bringt es nicht übers Herz, ihr seine Gefühle für Josie zu gestehen. Währenddessen wartet Josie unruhig auf Paul …

Als Max seine verlorene Helmkamera wiederfindet, entdeckt er darauf eine Aufzeichnung, die ein Treffen zweier Personen zeigt. Da der Kameraausschnitt wie auch die Tonqualität mäßig sind, erkennen Max und Vanessa erst später, um wen es sich handelt …

Alfons möchte mit Hildegard seinen vergangenen Urlaub aufleben lassen und kocht Japanisch. Auch Gerry wird zum Essen eingeladen und übt unter Alfons‘ Anleitung das Essen mit Stäbchen. Gerry gibt sich große Mühe, hat dann aber eine bessere Idee, wofür die Stäbchen gut sein könnten …

Gerry (Johannes Huth, r.) gewinnt beim Stäbchenspiel gegen Alfons (Sepp Schauer, l.). Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Dienstag, 10.05.2022: Folge 3824

Yvonne und Erik wollen Josie, die wegen der Situation mit Paul und Constanze leidet, aufheitern und planen ein gemeinsames Abendessen. Doch Josie ist bereits mit Shirin auf dem Weg ins Kino, so entscheiden sich Yvonne und Erik, den Abend zu zweit zu verbringen. Dabei kommen sich näher …

Auf Vanessas Drängen hin zeigt Max Werner und Christoph das Video seiner Helmkamera, welches Ariane mit einem Unbekannten zeigt. Da die Polizei nicht mehr mit ihnen kooperieren will, müssen die drei Männer auf eigene Faust versuchen, Arianes Vorhaben zu vereiteln. Auf der Suche nach Hinweisen macht Max eine entscheidende Entdeckung …

Obwohl Paul beteuert, dass er mit Josie zusammen sein und Constanze nur bis zu ihrer Genesung unterstützen will, ist diese verunsichert. Als Constanze aus dem Krankenhaus entlassen wird, soll ihr ausgerechnet Josie das Essen auf ihr Zimmer bringen und sie muss mitansehen, wie Paul und Constanze sich küssen …

Josie (Lena Conzendorf, l.) erzählt Yvonne (Tanja Lanäus, r.), von der belastenden Situation mit Paul. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Mittwoch, 11.05.2022: Folge 3825

Christoph und Werner wenden sich mit den Beweisen von Max an die Polizei und wollen Ariane in eine Falle locken. Jedoch durchschaut diese ihren Plan und stellt sich Christoph entgegen, um sich an ihm zu rächen …

Michael kämpft weiterhin mit seinen Gefühlen und braucht Andrés Hilfe. Da Carolin eine Abneigung gegenüber musikalischen Anfängern hat, wollen die beiden Männer die Chance nutzen, um Carolin zum Auszug zu bewegen. André leiht sich eine alte Geige und beginnt in der Scheune zu üben. Jedoch erzielt das Geigenspiel einen anderen Effekt …

Nach ihrer gemeinsamen Nacht macht Erik Yvonne klar, dass es eine einmalige Sache war, wodurch es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden kommt. Josie verurteilt das Verhalten ihrer Eltern und möchte nicht in deren Streit mit hineingezogen werden, weil sie selbst mit Liebeskummer zu kämpfen hat …

Vor Werners (Dirk Galuba, l.) Augen wird Ariane (Viola Wedekind, r.) verhaftet. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ online streamen

Das Erste bietet das Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD-Mediathek an. Dort lässt sich die neueste Folge „Sturm der Liebe“ zur regulären Sendezeit sowie zeitversetzt abrufen.

Eine Folge von „Sturm der Liebe“ verpasst?

Kein Problem, das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 9.55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag, ebenfalls um 9.55 Uhr, nochmals gesendet.

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu „Sturm der Liebe“ von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extramaterial sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

Wo spielt „Sturm der Liebe“?

Zentraler Handlungsort der Geschichten ist das Hotel Fürstenhof im fiktiven Ort Bichlheim. Als Kulisse dient ein privates Schloss im oberbayerischen Dorf Vagen, etwa eine halbe Autostunde von Rosenheim entfernt. Weitere Drehorte befinden sich auf dem Gelände der Bavaria Film GmbH, wo eine weitere Villa steht, die auch schon als Kulisse für den Historienfilm „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ diente. In der Serie dient die Villa als Kulisse für den Westflügel des Fürstenhofs.

Die Landschaftsaufnahmen zwischen einzelnen Szenen entstammen dem Voralpenland, unter anderem dient das Tiroler Bergmassiv Zahmer Kaiser als Kulisse.

„Sturm der Liebe“ ist deutscher Telenovela-Exportschlager

Auch wenn die Serie inzwischen an Zuschauern eingebüßt hat, liegt sie mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14 Prozent immer noch im zweistelligen Bereich. „Sturm der Liebe“ kann daher als echte Erfolgsgeschichte für Das Erste bezeichnet werden.

2010 gewann die Telenovela den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Serie“. 2013 folgte der European Soap Award als „Beste ausländische Serie“. Das Jubiläumsspecial zur 3000. Folge (Erstausstrahlung am 20. September 2018) sahen 1,66 Millionen Zuschauer, es bescherte dem Sender einen Gesamtmarktanteil von 17,4 Prozent.

Produziert wird „Sturm der Liebe“ hierzulande von dem Münchner Fernsehproduktionsunternehmen Bavaria Film. Doch auch in anderen Ländern erschließt sich die deutsche Telenovela ein immer größeres Publikum.

Durch den Verkauf der Rechte an 20 Sender, ist der Erfolg inzwischen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus gewachsen. Unter anderem wird die Serie für das italienische, bulgarische, französische, polnische und isländische Fernsehen synchronisiert. Selbst in Kanada wurde „Sturm der Liebe“ bereits ausgestrahlt. Inzwischen ist die deutsche Telenovela zu einem echten Exportschlager geworden.

Traumpaare von „Sturm der Liebe“

Bei inzwischen 17 Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Fürstenhof zueinandergefunden haben. Kriegen Sie noch alle zusammen? Das sind die „SdL“-Traumpaare pro Staffel:

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

Staffel 16: Franziska und Tim

Staffel 17: Maja und Florian

Maja von Thalheim (Christina Arends) und Florian Vogt (Arne Löber) sind das Traumpaar der 17. Staffel „Sturm der Liebe“. Quelle: ARD/Christof Arnold

RND/pf/mit Material von ARD