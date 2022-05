München

Pünktlich um 15.10 Uhr öffnet Deutschlands beliebtestes Fünfsternehotel Fürstenhof seine Tore und lädt Zuschauer ein, dem Familiendrama rund um den Saalfeld-Clan beizuwohnen. Seit ihrer Erstausstrahlung im September 2005 erzählt die erfolgreiche ARD-Telenovela jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge im malerischen Bichlheim, dem fiktiven Handlungsort der Serie.

„Sturm der Liebe“ am Donnerstag, 12.05.2022: Folge 3826

Paul fällt es schwer, sich von Josie fernzuhalten, vor allem, als er begreift, dass es ihr ähnlich geht. Er möchte Josie zu einem Treffen in einer der Almhütten überreden, bemerkt dabei aber nicht, dass sie von Henning beobachtet werden. Während Josie überlegt, Paul zu versetzen, macht sich dieser auf den Weg und trifft in der Hütte auf Henning …

Da André seine Pläne, Carolin zum Auszug zu bewegen, aufgeben muss, ist Michael mit seinem Problem auf sich alleine gestellt. Schließlich bleibt ihm nichts anderes übrig, als Carolin seine Gefühle zu gestehen und auf ihr Verständnis zu hoffen. Carolin tut es leid, Michael in Verlegenheit gebracht zu haben, und will sich eine neue Bleibe suchen …

Josie soll im Auftrag der Schokoladen-Sommelière-Ausbildung ein Dessert kreieren, woraufhin Hildegard ihr ihre Hilfe anbietet. Alfons, der die fertige Nachspeise im Kühlschrank entdeckt, isst diese unwissend in seiner Pause und bringt Hildegard in Bedrängnis. Um Josies Dessert neu herzustellen, bittet sie um Andrés Expertise …

Durch die Art, wie Carolin (Katrin Anne Heß, M.) sich mit Gerry (Johannes Huth, r.) um das kranke Pferd kümmert, gewinnt Werner (Dirk Galuba, l.) einen neuen Eindruck von ihr. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Freitag, 13.05.2022: Folge 3827

Nach Arianes versuchtem Anschlag auf den „Fürstenhof“ und ihrer Verhaftung kümmert sich Alfons darum, dass wieder Normalität im Hotel einkehrt. Indessen will eine Journalistin Christoph interviewen, woraufhin sich Yvonne, stellvertretend als seine Partnerin, den Fragen stellt und damit einen Presseskandal auslöst …

Auf Hennings Nachfrage, warum sich Paul mit Josie treffen will, schafft es dieser, sich herauszureden und Josie zu warnen. Obwohl Josie auf Paul warten und sich nicht verunsichern lassen will, macht ihr das schlechte Gewissen gegenüber Shirin zu schaffen. Denn Shirin möchte ihren Freund nicht weiter anlügen, um Josie zu decken …

Während des Polizeiverhörs gerät Ariane in eine Krise und sie erinnert sich an ihre gemeinsame Zeit mit Erik. Währenddessen ist Erik erleichtert, dass er sich von Ariane lösen konnte und sie nun im Gefängnis ist. Als Ariane begreift, wie ihr Leben hätte anders verlaufen können, nimmt sie Kontakt zu Erik auf …

Von Andrés Vorhaben, Bettina in Südfrankreich zu überraschen, inspiriert, will auch Gerry Merle in Hamburg besuchen. Erik ist skeptisch, ob es eine gute Idee ist, Merle bei ihrer Therapie zu stören und will Gerry mit einem Geschenk ablenken. Doch Gerry sucht lieber den Rat der neuen Reitlehrerin Carolin …

Carolin (Katrin Anne Heß, l.) und Gerry (Johannes Huth, r.) lernen sich besser kennen. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Montag, 16.05.2022: Folge 3828

Josie gerät in einen Loyalitätskonflikt. Alfons will sein Dienstjubiläum nicht feiern. Christoph hat eine Kopfverletzung.

Nachdem Yvonne das Interview gegeben hat, wird ein Zeitungsartikel veröffentlicht, der den „Fürstenhof“ in ein schlechtes Licht rückt. Yvonne, die nicht namentlich im Artikel genannt wird, befürchtet, eine hohe Geldstrafe zahlen zu müssen und vertraut sich ihrer Tochter an. Kurz darauf bittet Paul Josie um Hilfe bei der Suche nach der Informantin.

Als Werner Alfons beschuldigt, das Interview gegeben zu haben, ist dieser so gekränkt, dass er überlegt, nicht zur Feier seines Dienstjubiläums zu erscheinen. Währenddessen laufen die Vorbereitung für die Feier auf Hochtouren und die gesamte Belegschaft wartet im Blauen Salon auf Alfons, der tatsächlich bereits auf dem Nachhauseweg ist ...

Christoph ist nach Arianes Anschlag auf dem Weg der Besserung, jedoch kann er die Zahlen seiner Uhr nicht mehr lesen. Daraufhin will Michael weitere Tests mit ihm machen, aber Christoph blockt ab und bestellt stattdessen Paul wegen des Zeitungsartikels ins Krankenhaus. Als Paul ihm dann die aktuellen Geschäftszahlen vorlegt, erkennt Christoph, dass er ein Problem hat.

Josie (Lena Conzendorf, l.) gerät wegen Yvonne vor Paul (Sandro Kirtzel, r.) in einen Loyalitätskonflikt. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Dienstag, 17.05.2022: Folge 3829

Obwohl Paul Josie Vorwürfe macht, dass sie ihm nicht die Wahrheit über Yvonnes Interview gesagt hat, möchte er mit ihr zusammen sein. Währenddessen schöpft Constanze Hoffnung, bald wieder laufen zu können, und möchte dies mit Paul feiern. Als sie sich für das Treffen mit ihm hübsch machen will, macht sie eine ruckartige Bewegung mit schlimmen Folgen.

Michael will sich auf seine Beziehung mit Rosalie konzentrieren und bereitet mit Max` und Vanessas Hilfe einen Abend in einer der Romantikhütten vor. Als Michael sich auf den Weg macht, wird er von André aufgehalten, der geknickt aus dem Urlaub zurück ist. Dadurch kommt er zu spät zu seiner Verabredung mit Rosalie. Doch diese hat sich in der Zwischenzeit eine neue Begleitung organisiert.

Christoph erhält die Diagnose, dass er aufgrund seiner Kopfverletzung an einer vorübergehenden Akalkulie leidet und ihm folglich der Umgang mit Zahlen schwerfällt. Zurück am „Fürstenhof“ bemerkt Christoph eine Überweisung in Arianes Namen auf dem Geschäftskonto, aber er kann das Ausmaß dieser nicht erkennen.

Erik erhält einen Brief von Ariane, in dem sie ihn bittet, sie im Gefängnis zu besuchen und ihr zu verzeihen. Zunächst will Erik nicht darauf reagieren, doch Werner überzeugt ihn, Arianes Schwäche zu nutzen, um herauszufinden, was es mit der Überweisung auf sich hat.

Christoph (Dieter Bach, r.) wehrt sich gegen Michaels (Erich Altenkopf, l.) Diagnose und entlässt sich selbst aus der Klinik. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Mittwoch, 18.05.2022: Folge 3830

Josie erzählt Shirin voller Vorfreude, dass Paul Constanze die Wahrheit sagen will. Währenddessen bangen Paul und Henning im Krankenhaus um Constanze, die durch den Sturz Angst haben muss, nie wieder laufen zu können. Als Constanze daraufhin einen emotionalen Zusammenbruch hat, steht Paul ihr zur Seite und trifft eine Entscheidung …

Im „Fürstenhof“ kommt es zu einigen Diebstählen und Vanessa macht eine verdächtige Beobachtung. Sie informiert Christoph, dass es sich bei den Dieben um zwei Hotelgäste handeln könnte. Bei deren Abreise stellt Christoph das Paar zur Rede, doch die beiden scheinen unschuldig zu sein und verdächtigen ihrerseits Vanessa.

Auch Werner rätselt, wer hinter den Diebstählen steckt, und spricht Rosalie auf Carolins Vergangenheit an. Verunsichert von Werners Fragen, ob Carolin wirklich unschuldig im Gefängnis saß, bezieht Rosalie Michael mit ein. Dieser ist zwar von Carolins Unschuld überzeugt, möchte sich aber wegen seiner Gefühle für sie nicht einmischen.

André leidet unter der Trennung von Bettina und sein Liebeskummer scheint sich auch auf seine Kochkünste auszuwirken, denn selbst eine einfache Soße will ihm nicht gelingen. Hildegard möchte André motivieren und macht sich mit Josies Hilfe die geerbte Kochmütze zunutze …

Josie (Lena Conzendorf, r.) erzält Shirin (Merve Çakır, l.) voller Vorfreude, dass Paul Constanze die Wahrheit sagen will. Doch dann erreicht sie die Nachricht von Constanzes Unfall. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ online streamen

Das Erste bietet das Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD-Mediathek an. Dort lässt sich die neueste Folge „Sturm der Liebe“ zur regulären Sendezeit sowie zeitversetzt abrufen.

Eine Folge von „Sturm der Liebe“ verpasst?

Kein Problem, das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 9.55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag, ebenfalls um 9.55 Uhr, nochmals gesendet.

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu „Sturm der Liebe“ von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extramaterial sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

Wo spielt „Sturm der Liebe“?

Zentraler Handlungsort der Geschichten ist das Hotel Fürstenhof im fiktiven Ort Bichlheim. Als Kulisse dient ein privates Schloss im oberbayerischen Dorf Vagen, etwa eine halbe Autostunde von Rosenheim entfernt. Weitere Drehorte befinden sich auf dem Gelände der Bavaria Film GmbH, wo eine weitere Villa steht, die auch schon als Kulisse für den Historienfilm „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ diente. In der Serie dient die Villa als Kulisse für den Westflügel des Fürstenhofs.

Die Landschaftsaufnahmen zwischen einzelnen Szenen entstammen dem Voralpenland, unter anderem dient das Tiroler Bergmassiv Zahmer Kaiser als Kulisse.

„Sturm der Liebe“ ist deutscher Telenovela-Exportschlager

Auch wenn die Serie inzwischen an Zuschauern eingebüßt hat, liegt sie mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14 Prozent immer noch im zweistelligen Bereich. „Sturm der Liebe“ kann daher als echte Erfolgsgeschichte für Das Erste bezeichnet werden.

2010 gewann die Telenovela den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Serie“. 2013 folgte der European Soap Award als „Beste ausländische Serie“. Das Jubiläumsspecial zur 3000. Folge (Erstausstrahlung am 20. September 2018) sahen 1,66 Millionen Zuschauer, es bescherte dem Sender einen Gesamtmarktanteil von 17,4 Prozent.

Produziert wird „Sturm der Liebe“ hierzulande von dem Münchner Fernsehproduktionsunternehmen Bavaria Film. Doch auch in anderen Ländern erschließt sich die deutsche Telenovela ein immer größeres Publikum.

Durch den Verkauf der Rechte an 20 Sender, ist der Erfolg inzwischen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus gewachsen. Unter anderem wird die Serie für das italienische, bulgarische, französische, polnische und isländische Fernsehen synchronisiert. Selbst in Kanada wurde „Sturm der Liebe“ bereits ausgestrahlt. Inzwischen ist die deutsche Telenovela zu einem echten Exportschlager geworden.

Traumpaare von „Sturm der Liebe“

Bei inzwischen 17 Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Fürstenhof zueinandergefunden haben. Kriegen Sie noch alle zusammen? Das sind die „SdL“-Traumpaare pro Staffel:

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

Staffel 16: Franziska und Tim

Staffel 17: Maja und Florian

Maja von Thalheim (Christina Arends) und Florian Vogt (Arne Löber) sind das Traumpaar der 17. Staffel „Sturm der Liebe“. Quelle: ARD/Christof Arnold

