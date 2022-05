München

Pünktlich um 15.10 Uhr öffnet Deutschlands beliebtestes Fünfsternehotel Fürstenhof seine Tore und lädt Zuschauer ein, dem Familiendrama rund um den Saalfeld-Clan beizuwohnen. Seit ihrer Erstausstrahlung im September 2005 erzählt die erfolgreiche ARD-Telenovela jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge im malerischen Bichlheim, dem fiktiven Handlungsort der Serie.

„Sturm der Liebe“ am Montag, 23.05.2022: Folge 3833

Nach einem Streit zwischen Gerry und Max ist Gerry mehrere Stunden verschwunden und Max hat Angst, dass ihm etwas zugestoßen ist. Nach langer Suche findet er schließlich seinen Bruder unversehrt im Personalraum und ist verärgert, dass er sich umsonst Sorgen gemacht hat. Dabei ahnt Max nicht, dass Vanessa eigentlich die ist, die in Gefahr schwebt …

Paul möchte Constanze zur Seite stehen und willigt ein, ihr ein bestimmtes Gericht von André ins Krankenhaus zu bringen. Als André keine Zeit hat, muss Paul Josie um Hilfe zu bitten. Da Josie gerade für den theoretischen Teil ihrer Abschlussprüfung lernt und ihr die Situation zwischen Paul und Constanze zusetzt, reagiert sie abweisend …

Nach dem Kuss mit Carolin plagt Michael das schlechte Gewissen und er lehnt Rosalies Vorschlag ab, einen gemeinsamen Abend zu dritt zu verbringen. Als Rosalie sich allein mit Carolin trifft, befürchtet Michael, dass die beiden Frauen über den Kuss sprechen, und er wendet sich hilfesuchend an André. Dieser bestärkt Michael in der Sorge, dass Carolin Rosalie in Trinklaune die Wahrheit gestehen könnte.

Nachdem Ariane ihre Hotelanteile an eine Aktiengesellschaft verkauft hat und Robert eine Rückkehr an den „Fürstenhof“ ausschlägt, ist Werner niedergeschlagen und hofft auf Christophs Unterstützung. Obwohl dieser ihm seine Loyalität zusichert, testet Christoph hinter Werners Rücken aus, ob in der Aktiengesellschaft nicht auch Chancen für seine eigenen Geschäfte liegen …

Max (Stefan Hartmann, l.) ist erleichtert, als er Gerry (Johannes Huth, r.) wohlbehalten im Personalraum vorfindet. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Dienstag, 24.05.2022: Folge 3834

Josie lernt Raphael kennen. Vanessa kann sich nicht befreien. Michael lenkt sich von Carolin ab.

Da Josie unter Liebeskummer leidet, möchte Yvonne ihr Selbstwertgefühl stärken und engagiert den Escort Raphael Kofler. Josie ist von Raphaels offensiver Art zunächst überrumpelt, stimmt auf Shirins Zureden aber einem Treffen zu. Als die beiden sich kennenlernen, ist Josie überrascht, wie gut sie sich mit ihm versteht …

Nach dem Sturz in das Erdloch schafft es Vanessa nicht, aus eigener Kraft zu entkommen und ruft um Hilfe. Währenddessen will Max Vanessa mit einer selbstgebastelten Kette überraschen und sucht dazu einen passenden Stein. Unbedarft geht er mit Gerry in unmittelbarer Nähe zu dem Erdloch auf die Suche und überhört Vanessas Rufe …

Da Rosalie gerne bei einer Tanzveranstaltung mitmachen würde und sich Michael um seine Beziehung bemühen will, gelingt es ihm, Alfons und Hildegard von einem Tanztraining zu überzeugen. Während des Tanzkurses bei den Sonnbichlers haben alle Spaß und Michael ist der Überzeugung, sich Carolin aus dem Kopf geschlagen zu haben. Doch dann steht sie ihm am nächsten Tag im Krankenhaus gegenüber …

In Folge 3834 kommt Raphael Kofler (gespielt von Jakob Graf) an den „Fürstenhof“, weil er im Auftrag von Yvonne Josies Selbstbewusstsein aufpolieren soll.

Vanessa (Jeannine Gaspár) kann sich nicht aus ihrer Notlage befreien. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Mittwoch, 25.05.2022: Folge 3835

Max findet Vanessa. Josie genießt das Date mit Raphael. Michael entzieht sich Rosalie.

Max lässt das Gefühl nicht los, dass Vanessa in Gefahr ist, und er macht sich trotz der einbrechenden Nacht auf die Suche nach ihr. Als er sie schließlich findet und aus dem Erdloch ziehen will, verliert er den Halt und stürzt selbst hinein. Beiden wird schnell klar, dass sie auf keine baldige Rettung hoffen dürfen und die Nacht im Erdloch verbringen müssen …

Als Shirin erfahren hat, dass Yvonne Raphael für das Date mit ihrer Tochter bezahlt, will sie Josie warnen. Doch als sie sieht, wie sich Josie und Raphael amüsieren, bringt es Shirin nicht über das Herz, die Wahrheit zu sagen. Währenddessen zieht Paul zu Constanze ins Gästezimmer, obwohl er in Gedanken bei Josie ist …

Michael lässt sich von Rosalies Vorfreude auf den Tanzabend mitreißen und hofft, dass sie Alfons und Hildegard den Preis für das beste Paar streitig machen. Doch als Michael mit Rosalie tanzt, hat er plötzlich Carolin vor Augen …

ARD STURM DER LIEBE FOLGE 3835, am Mittwoch (25.05.22) um 15:10 Uhr im ERSTEN.Rosalie (Natalie Alison, l.) veruscht von André (Joachim Lätsch, r.) zu erfahren, warum Michael in letzter Zeit so seltsam ist. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Donnerstag, 26.05.2022: Folge fällt an Christi Himmelfahrt aus

An Christi Himmelfahrt wird es keine neue Folge von „Sturm der Liebe“ geben. Im Anschluss an den Spielfilm „Unzertrennlich nach Verona“ zeigt das Erste gleich den nächsten Spielfilm „Sommer mit Hausfreund“. „Sturm der Liebe“ Folge 3836 wird stattdessen am Freitag, den 27.05. ausgestrahlt.

„Sturm der Liebe“ am Freitag, 27.05.2022: Folge 3836

Michael versucht, Carolin zu küssen. Paul verliert die Fassung. Max und Vanessa stoppen den Dachausbau. Gerry lädt die Sonnbichlers zum Essen ein.

Trotz Andrés Beschwichtigungsversuchen stellt Rosalie Michael zur Rede, warum er sich in letzter Zeit so komisch verhält. Vorgewarnt durch André, schafft es Michael, Rosalie mit einer Ausrede zu überzeugen und ihr ein schlechtes Gewissen einzureden. Doch dann beobachtet Rosalie, wie Michael versucht, Carolin zu küssen.

Als sich Raphael von Josie verabschiedet und ihr einen Kuss auf die Wange gibt, kommt Paul hinzu und weckt in Josie das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Doch Paul versichert ihr, dass sie ihm keine Rechenschaft schuldig sei, auch wenn es ihn verletzt, sie mit einem anderen Mann zu sehen. Doch nachdem Josie sich verabschiedet, verliert Paul die Fassung.

Gerry gelingt es, Max und Vanessa aus dem Erdloch zu retten, und wird als Held gefeiert. Durch die gemeinsame Grenzerfahrung ist Max und Vanessa klargeworden, wie übereilt sie mit dem Dachbodenausbau gehandelt haben und sie möchten sich mit der Familienplanung Zeit lassen. Stattdessen wollen sie ihre Beziehung auf andere Art und Weise auf die Probe stellen.

Die Sonnbichlers wollen Gerry als Dank für die Rettung von Max und Vanessa zum Essen einladen. Doch Gerry schlägt vor, dass er selbst Pizza bäckt und Alfons und Hildegard bei ihm essen können, da Erik auf Geschäftsreise ist. Als Gerry das Wohnzimmer zur Küche umfunktioniert, ist Erik, der per Videoanruf nach dem Rechten sehen will, wenig begeistert …

Michaels (Erich Altenkopf, l.) Entschuldigung bestärkt Rosalie (Natalie Alison, r.) in ihrem Misstrauen. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ online streamen

Das Erste bietet das Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD-Mediathek an. Dort lässt sich die neueste Folge „Sturm der Liebe“ zur regulären Sendezeit sowie zeitversetzt abrufen.

Eine Folge von „Sturm der Liebe“ verpasst?

Kein Problem, das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 9.55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag, ebenfalls um 9.55 Uhr, nochmals gesendet.

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu „Sturm der Liebe“ von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extramaterial sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

Mehr zum Thema So geht es bei „Rote Rosen“ weiter

Wo spielt „Sturm der Liebe“?

Zentraler Handlungsort der Geschichten ist das Hotel Fürstenhof im fiktiven Ort Bichlheim. Als Kulisse dient ein privates Schloss im oberbayerischen Dorf Vagen, etwa eine halbe Autostunde von Rosenheim entfernt. Weitere Drehorte befinden sich auf dem Gelände der Bavaria Film GmbH, wo eine weitere Villa steht, die auch schon als Kulisse für den Historienfilm „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ diente. In der Serie dient die Villa als Kulisse für den Westflügel des Fürstenhofs.

Die Landschaftsaufnahmen zwischen einzelnen Szenen entstammen dem Voralpenland, unter anderem dient das Tiroler Bergmassiv Zahmer Kaiser als Kulisse.

„Sturm der Liebe“ ist deutscher Telenovela-Exportschlager

Auch wenn die Serie inzwischen an Zuschauern eingebüßt hat, liegt sie mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14 Prozent immer noch im zweistelligen Bereich. „Sturm der Liebe“ kann daher als echte Erfolgsgeschichte für Das Erste bezeichnet werden.

2010 gewann die Telenovela den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Serie“. 2013 folgte der European Soap Award als „Beste ausländische Serie“. Das Jubiläumsspecial zur 3000. Folge (Erstausstrahlung am 20. September 2018) sahen 1,66 Millionen Zuschauer, es bescherte dem Sender einen Gesamtmarktanteil von 17,4 Prozent.

Produziert wird „Sturm der Liebe“ hierzulande von dem Münchner Fernsehproduktionsunternehmen Bavaria Film. Doch auch in anderen Ländern erschließt sich die deutsche Telenovela ein immer größeres Publikum.

Durch den Verkauf der Rechte an 20 Sender, ist der Erfolg inzwischen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus gewachsen. Unter anderem wird die Serie für das italienische, bulgarische, französische, polnische und isländische Fernsehen synchronisiert. Selbst in Kanada wurde „Sturm der Liebe“ bereits ausgestrahlt. Inzwischen ist die deutsche Telenovela zu einem echten Exportschlager geworden.

Traumpaare von „Sturm der Liebe“

Bei inzwischen 17 Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Fürstenhof zueinandergefunden haben. Kriegen Sie noch alle zusammen? Das sind die „SdL“-Traumpaare pro Staffel:

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

Staffel 16: Franziska und Tim

Staffel 17: Maja und Florian

Maja von Thalheim (Christina Arends) und Florian Vogt (Arne Löber) sind das Traumpaar der 17. Staffel „Sturm der Liebe“. Quelle: ARD/Christof Arnold

RND/pf/mit Material von ARD