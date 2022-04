München

Pünktlich um 15.10 Uhr öffnet Deutschlands beliebtestes Fünfsternehotel Fürstenhof seine Tore und lädt Zuschauer ein, dem Familiendrama rund um den Saalfeld-Clan beizuwohnen. Seit ihrer Erstausstrahlung im September 2005 erzählt die erfolgreiche ARD-Telenovela jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge im malerischen Bichlheim, dem fiktiven Handlungsort der Serie.

„Sturm der Liebe“ am Montag, 25.04.2022: Folge 3813

Als Paul sich gezwungen sieht, den Beautysalon zu schließen, macht Josie ihm deutlich, dass sie nicht aufgeben wird, und treibt den Streik weiter voran. Paul bleibt nichts anderes übrig, als ihr schließlich die Wahrheit über das Druckmittel zu gestehen, das Ariane gegen ihn in der Hand hat. Mit dieser Erkenntnis schlägt Josie Werner und Christoph einen Kompromiss vor und beeindruckt damit Paul.

Shirin hat Angst, ihren Beautysalon zu verlieren, und wendet sich hilfesuchend an Gerry. Unterstützung bekommen sie und Gerry dann überraschenderweise von Merle. Als bei einem gemeinsamen Abend ein vertrauter Moment zwischen Shirin und Gerry entsteht, kommt Merles Misstrauen gegenüber Shirin wieder hoch.

Durch Rosalies Kontakt zum Bauamt ist es ihr gelungen, ein Treffen zwischen dem zuständigen Chef, Herrn Gruber, und Michael zu organisieren. Als Michael von dem Treffen zurückkommt, hat er eine Überraschung für Rosalie parat, denn Herr Gruber ist Fan seines Liedes „Luft und Liebe“ und stellt eine besondere Bedingung für seine Unterstützung.

Paul (Sandro Kirtzel, r.) bleibt nichts anderes übrig, als Josie (Lena Conzendorf, l.) zu gestehen, dass Ariane ihn in der Hand hat. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Dienstag, 26.04.2022: Folge 3814

Nach der Auseinandersetzung mit Shirin wird Merles Misstrauen weiter befeuert, denn Gerry gesteht ihr, dass er in Shirin verliebt war. Obwohl er versucht, Merle von seinen Gefühlen für sie zu überzeugen, äußert diese ihre Zweifel und bringt Gerry zunehmend in Bedrängnis. Nachdem Gerry Rat bei Werner gesucht hat, erscheint er nicht mehr zur Arbeit.

Auf Josies Vorschlag hin konnten Christoph und Werner eine Lösung für die Gehaltserhöhung der Belegschaft finden und damit Arianes Plan durchkreuzen. Allerdings ist diese weiterhin im Besitz der Beweise gegen Paul und Christoph. Doch dann macht Werner eine Beobachtung, die auf das Versteck der Beweise hindeuten könnte.

Der versprochene Auftritt von Michael und Rosalie bei der Hochzeit des Bauamtschefs Gruber steht auf der Kippe, als sich bei Rosalie eine Heiserkeit anbahnt. Um einen passenden Ersatz zu finden, hält Michael ein Vorsingen ab, doch weder Yvonne noch Vanessa können mit ihrer Gesangskunst überzeugen. Auch auf die geschaltete Anzeige hat sich bisher keine Sängerin gemeldet, bis es plötzlich an der Tür klingelt …

Paul möchte Josie zu ihrem Erfolg gratulieren, doch diese reagiert zurückhaltend, da sie von seinem Verhalten während des Streiks sehr enttäuscht ist. Daraufhin gelingt es auch ihm nicht, normal mit Josie umzugehen, weil er von seinen Gefühlen irritiert ist.

In Folge 3814 kommt Carolin Lamprecht, gespielt von Katrin Anne Heß, an den „Fürstenhof“, um sich als neue Reitlehrerin am Gestüt zu bewerben.

Michael (Erich Altenkopf, l.) ist überrascht, als plötzlich seine alte Studienfreundin Carolin (Kathrin Anne Heß, r.) vor ihm steht. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Mittwoch, 27.04.2022: Folge 3815

Christoph überlistet Ariane. Tina setzt sich für Josie ein. Gerry geht auf Abstand zu Shirin. Rosalie und Carolin lernen sich kennen.

Als Ariane begreift, dass Christoph und Werner dem USB-Stick mit den belastenden Beweisen auf der Spur sind, macht sie ihnen eine Kampfansage. Um Ariane aus der Reserve zu locken, organisiert Christoph ein Duplikat des Sticks. Und tatsächlich fällt Ariane auf Christophs Bluff herein und verrät ihm das Versteck des Datenträgers.

Als Josie von Tina ermutigt wird, die Ausbildung zur Schokoladen-Sommelière fortzusetzen, ist sie zunächst verunsichert, weil sie keinen Ärger mit André riskieren möchte. Da Tina Josie die Angst nehmen will, bittet sie Paul als Geschäftsführer darum, das Vorhaben zu unterstützen. Daraufhin überrascht Paul Josie mit einer emotionalen Fürsprache.

Nach Gerrys Entscheidung, zu Shirin auf Abstand zu gehen, ist Merle erleichtert und freut sich über Gerrys Liebesbeweis. Erik und Max hingegen machen sich Sorgen und kommen nicht an Gerry heran.

Michaels alte Studienfreundin Carolin ist überraschend nach Bichlheim gekommen, um sich auf die frei gewordene Stelle als Reitlehrerin am Gestüt zu bewerben. Als sich Rosalie und Carolin kennenlernen, sind sich die Frauen sofort sympathisch und das Wiedersehen mit Michael wird bei einem Abendessen gefeiert.

Christoph (Dieter Bach, l.) gelingt es, Ariane (Viola Wedekind, r.) den USB-Stick mit den belastenden Beweisen abzunehmen. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Donnerstag, 28.04.2022: Folge 3816

Josie und Paul treffen unverhofft aufeinander. Christoph triumphiert. Michael und Rosalie setzen sich für Carolin ein.

Um Constanze aus dem Weg zu gehen, macht Paul trotz eines heranziehenden Gewitters eine Radtour. Währenddessen bereitet Josie im Auftrag von Tina ein Essen in einer der Almhütten vor. Als Paul eine Fahrradpanne hat, sucht er ausgerechnet in der Hütte Unterschlupf, wo Josie gerade ihre Vorbereitungen trifft. Durch das Unwetter bleibt den beiden nichts anderes übrig, als die Nacht dort zu verbringen …

Nachdem Ariane behauptet hat, noch eine Kopie der Beweise versteckt zu haben, flößt ihr Christoph eine vermeintlich giftige Substanz ein, um ihr die entsprechenden Informationen zu entlocken. Unter Todesangst gesteht Ariane Christoph, dass es keine weitere Kopie gibt.

Carolin springt als Michaels Duett-Partnerin ein und gemeinsam mit Rosalie amüsieren sie sich auf der Hochzeit des Bauamtchefs. Daraufhin möchten sich Michael und Rosalie bei Werner für Carolin als Reitlehrerin stark machen. Doch dabei weicht Carolin ihnen bei Fragen nach ihrer Vergangenheit aus …

Ariane (Viola Wedekind, r.) versucht Christoph (Dieter Bach, l.) zu überzeugen, dass sie keine weiteren Beweise gegen ihn in der Hand hat. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Freitag, 29.04.2022: Folge 3817

Carolin erhält eine Absage. Gerry und Shirin gehen einen Schritt aufeinander zu. Paul und Josie werden von Constanze unterbrochen.

Während Michael und Rosalie hoffen, dass Carolins Bewerbungsgespräch für die Stelle als Reitlehrerin erfolgreich verläuft, erhält sie von Werner eine Absage. Rosalie und Michael finden es schade, dass Carolin keine zweite Chance erhält, und schlagen ihr eine Übergangslösung vor.

Da Shirin unter Gerrys Entscheidung sehr leidet, beschließt Henning, seiner Freundin zu helfen. Er lockert heimlich eine Schraube am Behandlungsstuhl im Beautysalon, wodurch Gerry sich verpflichtet fühlt, bei der Reparatur zu helfen. Obwohl Gerry Shirin vorab informiert, dass ihr Aufeinandertreffen rein beruflicher Natur ist, kommen die beiden sich wieder näher …

Durch das Unwetter verbringen Josie und Paul den Abend in der Almhütte und genießen die Zeit miteinander. Als Paul kurz davor ist, Josie seine Liebe zu gestehen, werden die beiden von Constanze überrascht. Josie fragt sich, was Paul ihr sagen wollte, denn sie hat gespürt, dass mehr Gefühle im Spiel sind. Am nächsten Tag nimmt Josie all ihren Mut zusammen und spricht Paul darauf an …

Carolin (Kathrin Anne Heß, l.) gesteht Michael (Erich Altenkopf, r.), dass sie unschuldig im Gefängnis war. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ online streamen

Das Erste bietet das Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD-Mediathek an. Dort lässt sich die neueste Folge „Sturm der Liebe“ zur regulären Sendezeit sowie zeitversetzt abrufen.

Eine Folge von „Sturm der Liebe“ verpasst?

Kein Problem, das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 9.55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag, ebenfalls um 9.55 Uhr, nochmals gesendet.

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu „Sturm der Liebe“ von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extramaterial sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

Wo spielt „Sturm der Liebe“?

Zentraler Handlungsort der Geschichten ist das Hotel Fürstenhof im fiktiven Ort Bichlheim. Als Kulisse dient ein privates Schloss im oberbayerischen Dorf Vagen, etwa eine halbe Autostunde von Rosenheim entfernt. Weitere Drehorte befinden sich auf dem Gelände der Bavaria Film GmbH, wo eine weitere Villa steht, die auch schon als Kulisse für den Historienfilm „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ diente. In der Serie dient die Villa als Kulisse für den Westflügel des Fürstenhofs.

Die Landschaftsaufnahmen zwischen einzelnen Szenen entstammen dem Voralpenland, unter anderem dient das Tiroler Bergmassiv Zahmer Kaiser als Kulisse.

„Sturm der Liebe“ ist deutscher Telenovela-Exportschlager

Auch wenn die Serie inzwischen an Zuschauern eingebüßt hat, liegt sie mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14 Prozent immer noch im zweistelligen Bereich. „Sturm der Liebe“ kann daher als echte Erfolgsgeschichte für Das Erste bezeichnet werden.

2010 gewann die Telenovela den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Serie“. 2013 folgte der European Soap Award als „Beste ausländische Serie“. Das Jubiläumsspecial zur 3000. Folge (Erstausstrahlung am 20. September 2018) sahen 1,66 Millionen Zuschauer, es bescherte dem Sender einen Gesamtmarktanteil von 17,4 Prozent.

Produziert wird „Sturm der Liebe“ hierzulande von dem Münchner Fernsehproduktionsunternehmen Bavaria Film. Doch auch in anderen Ländern erschließt sich die deutsche Telenovela ein immer größeres Publikum.

Durch den Verkauf der Rechte an 20 Sender, ist der Erfolg inzwischen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus gewachsen. Unter anderem wird die Serie für das italienische, bulgarische, französische, polnische und isländische Fernsehen synchronisiert. Selbst in Kanada wurde „Sturm der Liebe“ bereits ausgestrahlt. Inzwischen ist die deutsche Telenovela zu einem echten Exportschlager geworden.

Traumpaare von „Sturm der Liebe“

Bei inzwischen 17 Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Fürstenhof zueinandergefunden haben. Kriegen Sie noch alle zusammen? Das sind die „SdL“-Traumpaare pro Staffel:

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

Staffel 16: Franziska und Tim

Staffel 17: Maja und Florian

Maja von Thalheim (Christina Arends) und Florian Vogt (Arne Löber) sind das Traumpaar der 17. Staffel „Sturm der Liebe“. Quelle: ARD/Christof Arnold

