Pünktlich um 15.10 Uhr öffnet Deutschlands beliebtestes Fünfsternehotel Fürstenhof seine Tore und lädt Zuschauer ein, dem Familiendrama rund um den Saalfeld-Clan beizuwohnen. Seit ihrer Erstausstrahlung im September 2005 erzählt die erfolgreiche ARD-Telenovela jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge im malerischen Bichlheim, dem fiktiven Handlungsort der Serie.

„Sturm der Liebe“ am Freitag, 01.04.2022: Folge 3799

Ariane kommt an den „Fürstenhof“ zurück und kommt nur schwer damit klar, dass Robert Lia liebt und nicht sie. Doch sie ist bereit, alles für eine zweite Chance zu geben und bietet Robert ihre Hotelanteile im Gegenzug für seine Liebe an. Werner sieht darin die Möglichkeit, Ariane endlich loszuwerden, und redet Robert gut zu.

Nachdem sich Constanze von Paul getrennt hat, sucht sie Zuflucht bei Henning. Paul, der Constanzes Entscheidung verstehen kann, ist am Boden zerstört, und als Josie ihm anbietet, den Abend zur Ablenkung gemeinsam zu verbringen, nimmt er dankend an.

Bettina möchte André noch enger an sich binden und betont, wie traurig sie ist, bald nach Erfurt zurückkehren zu müssen. Sie erhofft sich einen Heiratsantrag, doch stattdessen wird sie von André mit einem Jobangebot in der Küche überrascht. Bettina soll sich fortan um die Nachspeisen kümmern und Josie anleiten.

Den Saalfelds fällt es schwer, wieder mit Ariane unter einem Dach leben zu müssen, und sie versuchen, ihr so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Werner sucht Zuflucht bei Hildegard und beim gemeinsamen Spieleabend hat er sichtlich Spaß. Etwas neidisch stellt er wieder einmal fest, was für ein Glück Alfons mit seiner Hildegard doch hat.

Christoph (Dieter Bach, l.) gibt Yvonne (Tanja Lanäus, r.) zu verstehen, dass ihm etwas an ihr liegt. Quelle: ARD/Bojan Ritan

„Sturm der Liebe“ am Montag, 04.04.2022: Folge 3800

Henning kämpft mit seiner Verzweiflung und gerät mit Paul aneinander, als dieser ihm einen geschäftlichen Auftrag erteilt. Als Constanze keine Möglichkeit sieht, Pauls Großmutter juristisch für Manuelas Unfalltod zu belangen, trifft Henning einen Entschluss: Er möchte sie wegen Mordes anklagen.

Völlig unverhofft erhält André einen Anruf vom Notar, der ihn zu einer Testamentseröffnung einlädt. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um Eduard Winter, der ein großer Fan von Andrés Küche war. Bei weiteren Recherchen findet André heraus, wie vermögend Herr Winter war. Mit Aussicht auf baldigen Reichtum schenkt er Bettina ein E-Bike und diese freut sich augenscheinlich sehr darüber. Doch auch Bettina kennt Eduard Winter …

Robert macht Werner klar, dass er Ariane keine Gefühle im Austausch für ihre Hotelanteile vorspielen wird. Er will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ariane selbst muss sich nach einem Gespräch mit Constanze eingestehen, dass ihre Chance auf eine Versöhnung mit Robert unrealistisch ist.

Da die Rückkehr von Antons Vater Sven ansteht, bittet Sina Vanessa und Max, ein gutes Wort für sie bei ihrem Ex-Partner einzulegen. Max ist sich zunächst nicht sicher, doch als er erkennt, wie viel Mühe Sina sich mit Anton gibt, ändert er seine Meinung. Die Zeit mit Anton hat ihm gezeigt, dass Sina eine zweite Chance verdient. Und nicht nur das: Auch er selbst ist nun bereit, Vater zu werden.

Henning (Matthias Zera, l.) wird von Christoph (Dieter Bach, r.), wegen seinem unprofessionellen Verhalten gegenüber Paul zurechtgewiesen. Quelle: ARD/Bojan Ritan

„Sturm der Liebe“ am Dienstag, 05.04.2022: Folge 3801

Constanze macht Henning klar, dass eine Mordanklage gegen Pauls Großmutter unter den gegebenen Umständen vor Gericht keinen Bestand hat. Daraufhin unterbreitet Henning ihr den Vorschlag einer Falschaussage und Constanze willigt notgedrungen ein. Als Josie von Hennings Plan erfährt, macht sie Constanze eine Ansage: Wenn Paul ihr noch etwas bedeutet, dann darf sie nicht gegen dessen herzkranke Großmutter vorgehen.

Um an Andrés Geld zu kommen, täuscht Bettina einen Unfall mit dem geschenkten E-Bike vor und will vor André behaupten, dass ein hoher Sachschaden an einem Auto entstanden ist. Um den Vorfall möglichst glaubhaft darzustellen, beginnt sie das Fahrrad selbst zu demolieren, bis plötzlich Yvonne vor ihr steht …

Merle freut sich, als sie ein Jobangebot in England erhält, fragt sich aber, was das für sie und Gerry bedeutet, denn sie würden sich dann nur noch am Wochenende sehen. Auf Zureden von Max und Erik freundet sich Gerry schnell mit der Vorstellung einer Wochenendbeziehung an. Doch dann überrascht ihn Merle mit einem Angebot: Bei ihrem Arbeitgeber in England ist die Stelle des Hilfsgärtners frei.

Lia kommt nur schwer mit Arianes Rückkehr an den „Fürstenhof“ zurecht. Um nicht mit Ariane unter einem Dach wohnen müssen, ziehen Lia und Robert in eine der Almhütten. So versuchen sie Ariane aus dem Weg zu gehen, doch das ist schwerer als gedacht …

Josie (Lena Conzendorf, r.) und Hildegard (Antje Hagen, M.) sind entsetzt, dass André (Joachim Lätsch, l.) für Bettinas Unfallschaden aufkommen will. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Mittwoch, 06.04.2022: Folge 3802

Obwohl Gerry kaum Englisch spricht, plant er, gemeinsam mit Merle nach England zu gehen. Auch wenn Max mit Gerrys Entscheidung nicht glücklich ist, wird eine Abschiedsfeier mit all seinen Freunden organisiert. Doch auf dem Weg zum Flughafen hadert Gerry mit seinem Entschluss: Will er Bichlheim und seine Freunde wirklich zurücklassen?

Josie gelingt es nicht, Constanze davon abzubringen, gegen Pauls Großmutter juristisch vorzugehen. Paul ist fassungslos, als Josie ihn warnt, dass Constanze und Henning eine Falschaussage gegen seine Großmutter planen. Paul bleibt keine andere Wahl: Er muss seiner Oma schonend beibringen, dass sie des Mordes angeklagt werden könnte.

Bettina bietet Yvonne für ihr Stillschweigen einen Teil des Geldes an, das sie sich von André erhofft. Doch dann überrascht André Bettina mit dem Geld für den vermeintlichen Unfallschaden und einem Auto, das er für sie geleast hat. Bettina beginnt an ihrem Plan, André um sein Erbe zu bringen, zu zweifeln. Denn ihr wird bewusst, wie gern sie André mittlerweile hat.

Bei den Bauarbeiten im Stall findet Max eine alte Flasche Whisky. Als er diese Michael zeigt, fragen sich die beiden, wie 30 Jahre alter Whisky wohl schmeckt, und die beiden gönnen sich einen Schluck. Doch das bereuen sie sofort, als Rosalie nach Hause kommt und Michael mehr über diesen Whisky erzählt …

Lia (Deborah Müller, l.) und Robert (Lorenzo Patané, r.) finden zu ihrer alten Unbeschwertheit zurück. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Donnerstag, 07.04.2022: Folge 3803

Pauls Oma Anna kommt an den „Fürstenhof“ zurück, um sich ihrer Verantwortung für den Unfalltod von Manuela zu stellen. Sie hat nie aufgehört, sich deshalb schwere Vorwürfe zu machen, und sucht das Gespräch mit Henning. Doch dieser zeigt kein Verständnis und es kommt zwischen den beiden zu einer Auseinandersetzung, die Anna schwer zusetzt.

Lia fühlt sich von Ariane bedroht, sodass eine Begegnung bei einem Spaziergang eskaliert: Lia glaubt einen Schuss zu hören und als dann plötzlich Ariane vor ihr steht, sprüht Lia ihr Pfefferspray ins Gesicht. Daraufhin will Ariane sie zur Verantwortung ziehen.

Nachdem Bettina erkannt hat, dass sie echte Gefühle für André hat, möchte sie ihren Plan nicht weiter verfolgen. Doch Hildegard misstraut Bettina weiterhin und stößt bei ihrer Internetrecherche auf ein Foto: Es zeigt Bettina gemeinsam mit dem verstorbenen Eduard Winter, von dem André eine beträchtliche Summe erben soll.

Gerry gesteht Merle, dass er lieber bei seinen Freunden am „Fürstenhof“ bleiben und nicht mit ihr nach England ziehen will. Obwohl Merle enttäuscht ist, hat sie Verständnis und einigt sich mit Gerry, zunächst eine Fernbeziehung zu führen. Als Gerry überraschend wieder nach Hause kommt, ist die Freude bei Max, Erik und Shirin groß.

Durch das Öffnen der teuren Whiskyflasche ist ein enormer Wertverlust entstanden, den Max vertuschen will. Er füllt den Whisky mit Wasser auf und versiegelt die Flasche neu. Als Max die Flasche an Erik verkauft, glaubt dieser, ein Schnäppchen gemacht zu haben. Bis Yvonne den Whisky ein weiteres Mal öffnet …

Bettina (Natalie Hünig, l.) bietet Yvonne (Tanja Lanäus, r.) Schweigegeld an. Quelle: ARD/Bojan Ritan

„Sturm der Liebe“ online streamen

Das Erste bietet das komplette Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD-Mediathek an.

Eine Folge von „Sturm der Liebe“ verpasst?

Kein Problem, das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 9.55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag, ebenfalls um 9.55 Uhr, nochmals gesendet.

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu „Sturm der Liebe“ von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extramaterial sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

Wo spielt „Sturm der Liebe“?

Zentraler Handlungsort der Geschichten ist das Hotel Fürstenhof im fiktiven Ort Bichlheim. Als Kulisse dient ein privates Schloss im oberbayerischen Dorf Vagen, etwa eine halbe Autostunde von Rosenheim entfernt. Weitere Drehorte befinden sich auf dem Gelände der Bavaria Film GmbH, wo eine weitere Villa steht, die auch schon als Kulisse für den Historienfilm „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ diente. In der Serie dient die Villa als Kulisse für den Westflügel des Fürstenhofs.

Die Landschaftsaufnahmen zwischen einzelnen Szenen entstammen dem Voralpenland, unter anderem dient das Tiroler Bergmassiv Zahmer Kaiser als Kulisse.

„Sturm der Liebe“ ist deutscher Telenovela-Exportschlager

Auch wenn die Serie inzwischen an Zuschauern eingebüßt hat, liegt sie mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14 Prozent immer noch im zweistelligen Bereich. „Sturm der Liebe“ kann daher als echte Erfolgsgeschichte für Das Erste bezeichnet werden.

2010 gewann die Telenovela den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Serie“. 2013 folgte der European Soap Award als „Beste ausländische Serie“. Das Jubiläumsspecial zur 3000. Folge (Erstausstrahlung am 20. September 2018) sahen 1,66 Millionen Zuschauer, es bescherte dem Sender einen Gesamtmarktanteil von 17,4 Prozent.

Produziert wird „Sturm der Liebe“ hierzulande von dem Münchner Fernsehproduktionsunternehmen Bavaria Film. Doch auch in anderen Ländern erschließt sich die deutsche Telenovela ein immer größeres Publikum.

Durch den Verkauf der Rechte an 20 Sender, ist der Erfolg inzwischen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus gewachsen. Unter anderem wird die Serie für das italienische, bulgarische, französische, polnische und isländische Fernsehen synchronisiert. Selbst in Kanada wurde „Sturm der Liebe“ bereits ausgestrahlt. Inzwischen ist die deutsche Telenovela zu einem echten Exportschlager geworden.

Traumpaare von „Sturm der Liebe“

Bei inzwischen 17 Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Fürstenhof zueinandergefunden haben. Kriegen Sie noch alle zusammen? Das sind die „SdL“-Traumpaare pro Staffel:

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

Staffel 16: Franziska und Tim

Staffel 17: Maja und Florian

Maja von Thalheim (Christina Arends) und Florian Vogt (Arne Löber) sind das Traumpaar der 17. Staffel „Sturm der Liebe“. Quelle: ARD/Christof Arnold

RND/pf/mit Material von ARD