Steckt im Kakadu-Kostüm wirklich Stefan Raab? Oder doch Roberto Blanco? An diesem Donnerstag ab 20.15 Uhr geht das Rätselraten bei „The Masked Singer“ in die zweite Liveshow-Runde.

Dieses Mal unterstützt Moderator Elton als Gast-Rate-Promi das Rateteam um Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes und Max Giesinger. Der ehemalige TV-Total-Sidekick von Stefan Raab müsste seinen Kollegen eigentlich sofort an der Stimme erkennen.

Der Astronaut, das Eichhörnchen, der Engel, der Grashüpfer, der Kakadu, der Kudu, das Monster, der Panther oder der Schmetterling – einer der neun Undercover-Sänger muss am Ende der Show seine Maske abnehmen. Das Netz hat schon jetzt so seine Vermutungen, wer hinter diesen Masken steckt.

„The Masked Singer“: Wer ist der Grashüpfer?

Max Giesinger tippt auf einen Bayern-München-Spieler. Collien Ulmen-Fernandes sagt, das kann nur Jan-Josef Liefers sein. Das Netz tippt eher auf einen anderen Promi.

„The Masked Singer“: Wer ist der Panther?

Dass sich unter dem Panther-Kostüm eine Promi-Dame versteckt, ist seit der ersten Sichtung klar. Doch wer singt sich da so flott durch die Liveshows?

Elton jedenfalls ist verblüfft, dass so eine Stimme aus so einem schmalen Körper kommt. Ulmen-Fernandes tippt einfach mal spaßeshalber auf Uli Hoeneß. Max Giesinger stellt sich Ex-Monrose-Sängerin Senna Gammour unter dem Kostüm vor. Und das Netz?

„The Masked Singer“: Wer ist der Engel?

Der Engel performt in der zweiten Liveshow Metallicas „Nothing Else Matters“ – und sorgt zumindest bei der Jury für Begeisterung. Doch wer singt so „engelsgleich“ diesen Kultsong?

Der Engel jedenfalls darf abfliegen – die Zuschauer wollen ihn in der nächsten Show noch mal sehen.

„The Masked Singer“: Wer ist der Schmetterling?

Ist es Palina? Das vermutet jedenfalls Elton. Oder steckt im Schmetterlingskostüm doch Stefanie Giesinger, wie Max Giesinger tippt? Das Netz rätselt da eher in eine andere Richtung.

„The Masked Singer“: Wer ist das Monster?

„Nie wurde ich ernst genommen“, sagte das Monster vor seiner Performance. Oft sei es allein auf sich gestellt gewesen. Doch dann zeigte das Monster mit „Don’t Cha“ von den Pussycat Dolls den Zuschauern und dem Rateteam, was in ihm steckt. Daraufhin will Collien Ulmen-Fernandes es gleich für die Geburtstagsfeier ihrer Tochter buchen. Doch wen soll sie da kontaktieren? Bahar? Wieder kommt eine ehemalige Monrose-Sängerin ins Spiel. Oder steckt da etwa Sängerin Pink hinter der Maske? Das Herz des Monsters schlägt jedenfalls pink, verrät es. Und Pink tritt schließlich am Freitag in Köln auf. Schließt sich das Netz Eltons Tipp an?

So oder so, das Monster ist definitiv eine Runde weiter. Die Zuschauer haben entschieden.

