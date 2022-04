Hannover

41 Milliarden Dollar. Diese stattliche Summe will Tesla-Chef und Techmilliardär Elon Musk für den Kurznachrichtendienst Twitter ausgeben und die Plattform damit komplett übernehmen – wenn er es denn so einfach könnte.

Am Donnerstag startete Musk einen Versuch und bot allen Aktionären 54,20 Dollar pro Aktie. Schon jetzt hält der Unternehmer 9 Prozent der Anteile. Twitter selbst versucht derweil die feindliche Übernahme mit einer sogenannten „Giftpille“ zu verhindern: Der Verwaltungsrat verabschiedete einen Plan, der die Rechte der derzeitigen Anteilseigner stärkt.

Wie der Übernahmekrimi tatsächlich enden wird, ist derzeit noch völlig unklar, möglicherweise wird es niemals eine Übernahme geben. Für Diskussionen sorgen Musks Pläne aber allemal. Und weltweit streiten Expertinnen und Experten darüber, was der Tesla-Boss für so viel Geld denn überhaupt mit dem Netzwerk will.

Eines ist klar: Die Übernahme in Milliardenhöhe wäre der vorläufige Höhepunkt in der Unternehmensgeschichte von Twitter. Ein Netzwerk, das über Jahre hinweg nur rote Zahlen schrieb – und dessen wichtigster Wert bis heute nicht das Geld ist.

Schon die Entstehung beginnt mit einem Flop

Schon die Entstehung des Dienstes im Jahr 2006 ist eng mit einem Flop verbunden. Anders als beim heutigen Konkurrenten Facebook ist Twitter anfangs kein Uniprojekt oder wie bei Apple in einer Garage entstanden, sondern Teil eines strauchelnden Start-ups. Erfinder Jack Dorsey ist seinerzeit Teil der Podcast-Firma Odeo, die Idee für den Kurznachrichtendienst schlägt er in einer internen Konferenz vor. Die Gründer Noah Glass und Evan Williams geben grünes Licht.

Grund für die schnelle Zusage ist auch der Zustand des Unternehmens selbst. Odeo bietet die Möglichkeit per RSS-Feed auf einer Website die Podcasts verschiedener Produzentinnen und Produzenten zu hören. Als der Techkonzern Apple jedoch selbst seine Podcast-Bibliothek innerhalb von iTunes vorstellt, ist dieses Geschäftsmodell von einem auf den anderen Tag ruiniert. Neue Ideen müssen also her.

Eine dieser Ideen soll Twitter sein. Ein Dienst, mit dem man mit einer einzigen SMS sämtliche seiner Kontakte über eine Plattform erreichen kann – so die Grundidee. Am 21. März 2006 geht der erste Tweet online. Er stammt von Erfinder Jack Dorsey selbst und lautet: „Ich richte gerade mein twttr ein.“

Twitter-Erfinder Jack Dorsey setzte selbst den ersten Tweet ab. Quelle: Francois Mori/AP/dpa

Das neue „Ding“ in der Techbranche

Richtig ernstgenommen wird die Plattform in der Techbranche anfangs nicht. Abgesehen vom Odeo-Team selbst nutzt zunächst kaum jemand den Dienst. Das Team rund um Dorsey allerdings lässt sich davon nicht beirren: Hunderte Dollar im Monat sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Anfangsmonaten für SMS-Nachrichten ausgegeben haben, um den Dienst nutzen zu können. Die Gründer von Odeo kaufen ihr eigenes Unternehmen schließlich von den Investoren zurück.

Erste Aufmerksamkeit erlangt die neue Plattform bei der bekannten Digitalkonferenz South By Southwest im Jahr 2007. Das Twitter-Team ist selbst vor Ort und zieht die Teilnehmerinnen und Teilnehmer offenbar in seinen Bann: 60.000 Tweets werden während der Veranstaltung pro Tag abgeschickt, in der Szene gilt Twitter als das neue, heiße „Ding“.

Als Durchbruchsmoment in der breiten Öffentlichkeit gilt derweil ein anderes Ereignis: Als ein kleines Erdbeben die Stadt San Francisco erschüttert, verbreiten sich die Nachrichten darüber zunächst über die Plattform Twitter. Von nun an ist auch klar, wozu die Plattform eigentlich da ist, und was sie von Konkurrenten wie etwa Facebook oder dem damals beliebten MySpace unterscheidet: Twitter ist durch seine Schlichtheit vor allem atemberaubend schnell – und fortan das unangefochtene Nummer-eins-Portal für Breaking-News.

Twitter will Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk verhindern

Kaum Funktionen, aber schon erste Skandale

In den folgenden Monaten steigt der Nutzerzuwachs auf der neuen Plattform rapide. In 140 Zeichen können Nutzerinnen und Nutzer ihre Nachrichten in alle Welt schicken, und tun dies auch fleißig. Die Community ist es auch, die viele heute bekannte Twitter-Funktionen in dieser Zeit maßgeblich mit erfindet.

So ist es in der Anfangszeit von Twitter beispielsweise noch nicht möglich, direkt auf Tweets zu antworten. Nutzerinnen und Nutzer beginnen also, ein @-Symbol vor Nutzernamen einzufügen, um andere damit zu adressieren. Auch die bekannte Retweet-Funktion gibt es seinerzeit noch nicht. Stattdessen beginnen Userinnen und User die Buchstaben RT vor Tweets zu schreiben, wenn sie andere zitieren. Der Hashtag derweil dient als Kennzeichnung eines Tweets zu einem bestimmten Thema. Heute sind all diese Funktionen fest ins Ökosystem von Twitter integriert.

In Deutschland erregt die Plattform erstmals 2008 Aufmerksamkeit, und zwar mit einem Fake-Account des damaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering. Über mehrere Monate hinweg posten Blogger im Namen des Politikers und foppen Nutzerinnen, Nutzer und Medien. Es ist auch der Zeitpunkt, an dem die Politik Twitter erstmals für sich entdeckt und selbst beginnt, die Plattform zu nutzen.

Es fehlt ein Geschäftsmodell

Später spielt Twitter eine immer größere Rolle bei Liveereignissen wie Fußballspielen, aber auch bei Tragödien. Die Loveparade-Katastrophe 2010 in Duisburg beispielsweise wird ebenfalls in Echtzeit bei Twitter kommentiert. Die Nachrichten von der Massenpanik verbreiten sich hier rasant und deutlich schneller als in klassischen Medien.

Der massive Nutzerzuwachs in den 2000er-Jahren macht Twitter innerhalb kürzester Zeit zu einem enorm wertvollen Unternehmen. 2011 wird der Micro-Blogging-Dienst mit 8 Milliarden Dollar bewertet, die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer liegt zu diesem Zeitpunkt bei 220 Millionen, 200 Millionen Kurznachrichten werden täglich verfasst. Im September 2013 geht Twitter mit einem Ausgabekurs von 26 Dollar pro Aktie an die Börse. Der Kurs steigt am selben Tag noch auf über 50 Dollar und bis zum 26. Dezember 2013 auf einen Spitzenwert von über 73 Dollar.

Doch so erfolgreich der Dienst auf dem Papier auch sein mag, so erfolglos ist er wirtschaftlich. Was über Jahre hinweg fehlt, ist ein lukratives Geschäftsmodell. Twitter versucht mit gesponserten Postings, Werbepartner an sich zu binden – nur wenige allerdings wollen dem Angebot auch folgen. Der Umsatz mit Werbeerlösen ist über Jahre hinweg verschwindend gering. Marktforschungsunternehmen sprechen im Jahr 2011 von 150 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Der Umsatz von Facebook liegt im selben Jahr liegt bei etwa 4 Milliarden Dollar.

Twitter schlittert in die Krise

2011 ist auch das Jahr, in dem erstmals über einen Verkauf des Dienstes spekuliert wird. Als Übernahmekandidaten stehen beispielsweise Facebook aber auch Microsoft im Raum. Letzterer schwächelt seit geraumer Zeit mit seiner Internetsparte und könnte einen Dienst wie Twitter gut gebrauchen.

In seine bislang tiefste Krise stürzt der Dienst einige Jahre später. Während Rivalen wie Snapchat und Instagram aus dem Boden schießen und innerhalb kürzester Zeit massiv wachsen, stagniert das Wachstum bei Twitter. Jack Dorsey, zwischenzeitlich nicht mehr bei Twitter aktiv, kehrt zum Unternehmen zurück, um das Ruder noch mal herumzureißen. Er setzt vor allem auf Videoformate, kauft unter anderem den Livestreaming-Dienst Periscope ein – der große Erfolg jedoch bleibt aus.

Das Jahr 2016 beschert dem Unternehmen das geringste Umsatzplus seit dem Börsengang im Jahr 2013. Zu Internetplatzhirschen wie Facebook und Google verliert der Dienst immer mehr den Anschluss, während Werbekunden einen großen Bogen um die Plattform machen. Gleich mehrere wichtige Mitarbeiter verlassen das Unternehmen – und wieder einmal steht Twitter kurz vor einem Verkauf: Mitunter Disney, Google und das angestaubte Techunternehmen Salesforce scheinen sich für die Plattform zu interessieren – am Ende will aber keines der Unternehmen das Risiko eingehen und zugreifen. Twitter ist von nun an auf sich allein gestellt und muss profitabel werden, um zu überleben.

Eine neue Strategie

Dass die Plattform Twitter heute überhaupt noch existiert, ist der Verkettung mehrerer Umstände zu verdanken. Zum einen wäre da ein radikaler Kurswechsel der Plattform selbst: Die neue Führung unter Jack Dorsey beginnt, Stellen abzubauen, Standorte zu schließen und die Ausgaben für Marketing und Vertrieb um 100 Millionen Dollar zu kürzen.

Ab dem Jahr 2016 beginnen Chef Dorsey und sein Team zudem, das Gesicht und die Funktionsweise von Twitter deutlich zu ändern. Immer mehr neue Features werden eingeführt, fortan bestimmen auch immer häufiger Algorithmen, was Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform eigentlich zu sehen bekommen.

Selbst wer niemandem auf Twitter folgt, hat inzwischen die Möglichkeit, sich aktiv auf der Plattform zu beteiligen. Eine Übersichtsseite zeigt oft verwendete Hashtags und News an – und Letzteres ist auch das, worauf sich der Dienst künftig konzentriert. Dorsey und sein Team geben es auf, mit Facebook konkurrieren zu wollen. Die künftige Strategie ist weniger darauf ausgelegt, immer weiter zu wachsen, sondern unter der bereits bestehenden Nutzerschaft maximale Interaktion herauszuholen.

Angebot an Kurznachrichtendienst: Tesla-Chef Musk will Twitter komplett übernehmen

Empörungskultur und Trump

Die neuen Funktionen der Plattform befeuern diesen Plan. Statt 140 Zeichen können Nutzerinnen und Nutzer künftig 280 Zeichen und sogar ganze Threads schreiben. Per Retweet können Nutzende die Nachrichten in ihre eigenen Bubbles befördern, neu interpretieren und ihre eigenen Narrative setzen. Und die Nutzerinnen und Nutzer spielen das Spiel der Plattform fleißig mit: Je gewagter, je provokanter oder abstruser eine These, desto höher die Chance auf Interaktion mit dem jeweiligen Tweet.

Ihre anfängliche Unschuld hat die Plattform zu diesem Zeitpunkt längst verloren. Immer wieder wird Kritik laut, dass die Infrastruktur des Dienstes Hass und Hetze fördere, Twitter aber gleichzeitig wenig unternimmt, dies zu unterbinden. Troll-Netzwerke, Rechtsradikale, aber auch andere toxische Gruppierungen können sich über Jahre hinweg frei auf der Plattform entfalten. Der inzwischen etablierte Begriff des „Shitstorms“ gegen Unternehmen, Politikerinnen und Politiker aber auch gegen Privatpersonen wird insbesondere von der Plattform Twitter mit geprägt.

Einer, der dieses Modell der Provokation perfekt beherrscht: US-Präsident Donald Trump. Er beginnt bereits im Wahlkampf, den Dienst intensiv für seine Botschaften zu nutzen. Während seiner Präsidentschaft gehört es zur Routine des Präsidenten, tagtäglich den größtmöglichen Irrsinn in die Welt hinauszuposaunen – von Verschwörungserzählungen bis hin zu Atomraketendrohungen gegen Nordkorea. Das steigert nicht nur das Interesse an Donald Trump selbst – sondern auch das Interesse an der Plattform Twitter.

Twitter schreibt erstmals schwarze Zahlen

Ebenfalls in diese Zeit fällt das Aufkommen gleich mehrerer großer Hashtag-Kampagnen. Eine der bekanntesten ist #MeToo aus dem Herbst 2017 – viele weitere folgen, darunter auch #BlackLivesMatter nach dem Tod von George Floyd im Jahre 2020.

Die Aufmerksamkeitsspirale macht sich schließlich auch in den Zahlen bemerkbar. 2018 sind monatlich 336 Millionen aktive Menschen auf Twitter unterwegs. Und erstmals in der Geschichte meldet das Unternehmen tatsächlich einen Gewinn von 61 Millionen US-Dollar – das gab es zuvor noch nie. Der Erfolg bleibt keine Ausnahme: Auch in den folgenden Quartalen macht Twitter Gewinne, die Plattform wird immer attraktiver für Werbekunden und ist fortan konstant profitabel.

Aber ist es diese neue wirtschaftliche Stabilität, die nun auch Elon Musk dazu bewegt, sich als Investor ins Spiel zu bringen? Vermutlich nicht. Auf der Konferenz Ted2022 im westkanadischen Vancouver sagte der Unternehmer, es gehe ihm mit seinem Übernahmeplan nicht darum, „Geld zu machen“. Vielmehr weiß der Milliardär wohl um den gesellschaftlichen Wert der Plattform.

Twitter bestimmt die Debatten – auch außerhalb von Twitter

Selbst wenn das Netzwerk im Vergleich zu Konkurrenten wie Instagram winzig ist, so sind es dennoch die News und Diskussionen auf Twitter, die immer wieder die Nachrichtenlage und die öffentliche Debatte bestimmen. Ein Großteil der Bevölkerung ist gar nicht auf der Plattform aktiv, in Deutschland schon gar nicht. Die Diskussionen, die sich auf Twitter abspielen, bekommt trotzdem jeder irgendwann mit.

Twitter gilt als die Lieblingsplattform von Politikerinnen und Politikern, Medienschaffenden und der Techbranche. Hier werden Entscheidungen verkündet, Fehltritte begangen und Debatten geführt, über die am nächsten Tag auch klassische Medien schreiben. Geht es um Aufmerksamkeit und Relevanz, so ist Twitter sicherlich das mit Abstand wertvollste soziale Netzwerk – und zwar weit vor Facebook, Instagram und Co.

Spritpreisbremse gefordert: Tweet von CDU-Regierungschef Hans erntet Kritik

Würde Musk die Plattform sein Eigen nennen, hätte er selbst die Macht, diese Debatten zu lenken. In der Vergangenheit hatte sich der Milliardär immer wieder unzufrieden mit dem Status quo des Netzwerkes gezeigt. So stört er sich beispielsweise am Twitter-Algorithmus, der seiner Ansicht nach große Auswirkung auf den öffentlichen Diskurs habe. Den Algorithmus wolle er mit seinem Kauf als Open Source offenlegen.

Ein ganz besonderer Wert

Musk scheint auch nicht damit einverstanden, dass Twitter immer wieder populistische oder moralisch fragwürdige Inhalte löscht oder mit Warnhinweisen versieht. „Ich denke, es ist wichtig, dass es einen Raum für freie Meinungsäußerung gibt“, so Musk bei der Ted2022-Konferenz.

Twitter solle vielmehr nach den Gesetzen eines Landes betrieben werden, statt nach seinen eigenen Regeln – selbst im Falle von Hassrede. „Wenn es sich um eine Grauzone handelt, würde ich sagen, lass den Tweet stehen“, so Musk.

All das klingt nicht danach, als wittere Elon Musk beim Kauf von Twitter das große Geschäft. Relevanter scheinen die eigenen Vorstellungen davon, wie die inhaltlich wertvollste Plattform unserer Zeit zu funktionieren hat. Und wenn es nicht so läuft wie geplant, dann kann man auch mal 41 Milliarden Dollar dafür ausgeben.

Von Matthias Schwarzer/RND