Vera Int-Veen beendet Fernsehkarriere: So sehen ihre neuen Pläne aus

Vera Int-Veen hat ihren Fans das Ende ihrer Fernsehkarriere verkündet. Am Dienstag sprach die Moderatorin bereits darüber in ihrer Instagramstory, einen Tag später richtete sie sich erneut an ihre Follower und stellte klar: „Nur weil man das eine nicht mehr macht, ist es ja nicht so, dass man gleich Rentner ist“, sagt Int-Veen, „wir suchen uns schon eine Beschäftigung“.

In den Fokus der Moderatorin und ihrer Ehefrau Christiane Obermann soll nun das Reisen rücken. Int-Veen erinnert sich in dem Instagram-Video an eine Reise nach Kambodscha und den dortigen Besuch einer Pfefferfarm: „Ich möchte schon nochmal kreuz und quer durch die Welt reisen und da freue ich mich drauf.“ Obermann, die das Video aufnimmt, bestätigt dies leise hinter der Kamera: „Darauf freuen wir uns, ja.“

Vera Int-Veen schwärmt vom Überwintern in sonnigen Gefilden. „Das heißt für mich, dass wir diese traurigen Monate wie Mitte November bis Ende Februar hinter uns lassen und einfach mal abhauen.“ Ein grobes Ziel stehe mit Asien auch schon fest.

Einem großen Publikum wurde Vera Int-Veen durch ihre Talkshow „Vera am Mittag“ bekannt, die von 1996 bis 2006 auf Sat.1 ausgestrahlt wurde.

Am Dienstag verkündete Vera Int-Veen auf Instagram überraschend das Ende ihrer Fernsehkarriere. Ihre Entscheidung habe sie aber schon Ende des vergangenen Jahres getroffen. Zuletzt moderierte sie die RTL-Datingshow „Schwiegertochter gesucht“. Wie es mit der Sendung weitergeht, ist derzeit noch unklar. Zumindest in diesem Jahr fanden keine Dreharbeiten statt. „Ich denke, RTL macht ein Jahr Pause, dann kann die Sendung nächstes Jahr vielleicht jemand anderes moderieren“, sagt die Moderatorin auf Instagram.

