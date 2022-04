„Tatort“ ist eine der erfolgreichsten und beständigsten Krimiserien im deutschsprachigen Raum. Wann läuft die nächste Folge und wo gibt es Wiederholungen? Wir haben die wichtigsten Infos.

Tatort am 3. April aus Österreich: „Alles, was Recht ist“

Die nächste neue Folge von „Tatort“ läuft am Sonntag, 3. April 2022, um 20.15 Uhr im Ersten.

Eisner (Harald Krassnitzer) und Fellner (Adele Neuhauser) werden zu einem glasklaren Fall gerufen: zwei Leichen und ein Täter, der selbst die Polizei alarmiert und am Tatort auf die Ermittler wartet. Tatwaffe, Motiv und Tatsachengeständnis inklusive. Mord aus Eifersucht, ein vorgeführter Ehemann, der die Nerven verlor.

Alles könnte so „gschmeidig“ laufen, hätte nicht ausgerechnet der gerissenste Anwalt des Landes die Verteidigung des Angeklagten übernommen und einen Freispruch erwirkt. Kurz darauf landet der Anwalt selbst auf dem Obduktionstisch – und der Freigesprochene verschwindet spurlos.

Zu allem Überdruss taucht auch noch Inkasso Heinzi (Simon Schwarz), ein alter Bekannter von Moritz und Bibi, auf, um die Freundschaft der beiden wieder einmal auf eine harte Probe zu stellen.

Lohnt sich der „Tatort“ aus Wien? Hier geht‘s zur TV-Kritik:

Tatort oder Polizeiruf?

In unregelmäßigen Abständen zeigt das Erste sonntags den „Polizeiruf 110″ anstelle eines neuen „Tatorts“. Bei der Krimi-Reihe handelte es sich ursprünglich um das DDR-Pendant zum westdeutschen „Tatort“. Nach der Wende begann zunächst der MDR mit der Produktion neuer „Polizeiruf“-Folgen, später folgten der RBB, NDR und BR. Seitdem sind über 230 Folgen erschienen. Das Konzept ähnelt dem der „Tatort“-Reihe, allerdings setzte man im Osten von Anfang an auf ein gemischtes Ermittler-Team.

Wann läuft „Tatort“? Sendetermin und Wiederholung

Der reguläre Sendetermin für einen neuen „Tatort“ ist Sonntag um 20.15 Uhr. Die Folgen sind auch online in der ARD-Mediathek als Stream abrufbar. Wiederholungen laufen am Sonntag um 21.55 Uhr und Montag um 03.15 Uhr auf One sowie Dienstag um 00.35 Uhr im Ersten.

Wie oft läuft „Tatort“?

Neue Episoden erscheinen nicht immer regelmäßig. Doch in den meisten Fällen zeigt das Erste jeden Sonntagabend den neuesten „Tatort“. Zusätzlich strahlen einige regionale Sender der ARD regelmäßig alte Episoden aus. Neue Folgen erscheinen ausschließlich im Ersten und auf One sowie in Österreich auf ORF2 und in der Schweiz auf SRF1.

Auch online gibt es die neuen Folgen „Tatort“ zu sehen. Zeitgleich mit der Fernsehausstrahlung ist die aktuelle Folge live im Stream des Ersten abrufbar. Hier geht’s zum Livestream.

Im Sommer pausiert der „Tatort“ in der Regel. Während der Sendepause sind meist alte Folgen und beliebte Klassiker zu sehen. 2020 lud die ARD Zuschauer ein, wöchentlich für ihren Lieblingsfilm abzustimmen. Der Wunsch-„Tatort“ wurde dann sonntags zur gewohnten Sendezeit ausgestrahlt.

Wo sind alte Folgen von „Tatort“ zu sehen?

Die zuletzt auf den jeweiligen Sendern ausgestrahlten Folgen von „Tatort“ sind in der ARD-Mediathek zu sehen. Dort werden aber nicht alle Episoden angeboten. Das sind die Sendezeiten für alte „Tatort“-Folgen auf Sendern der ARD (Programmänderungen vorbehalten):

Das Erste – Freitag, 22.00 Uhr / Sonntag, 20.15 Uhr

NDR – Dienstag, 22.00 Uhr

WDR – Donnerstag, 20.15 Uhr

RBB – Montag, 22.00 Uhr

SWR – Mittwoch, 22.00 Uhr

MDR – Mittwoch, 22.05 Uhr

HR-Fernsehen – Montag, 21.45 Uhr

BR-Fernsehen – Dienstag, 20.15 Uhr

Je nach Sendeplan der verschiedenen Anstalten ist es möglich, dass die Termine der Ausstrahlungen variieren. In der Mediathek des Ersten lassen sich ebenfalls viele zuvor ausgestrahlte Folgen „Tatort“ abrufen. Auf manchen Mediatheken der anderen ARD-Sender ist dies ebenfalls möglich.

Deutschland, Österreich, Schweiz – Gemeinschaftsproduktion „Tatort“

„Tatort“ ist die langlebigste Krimiserie im deutschsprachigen Raum und wird seit 1970 ausgestrahlt. Die Serie ist eine Gemeinschaftsproduktion vom deutschen ARD, österreichischen ORF und schweizerischen SRF.

Das Konzept der einzelnen Filme setzt auf in sich geschlossene Geschichten, die in circa 90 Minuten pro Folge erzählt werden. Dabei stehen die jeweiligen Kommissare im Mittelpunkt und klären besonders brisante Verbrechen auf. Die Handlungsorte wechseln immer wieder und zeigten bereits zahlreiche Städte aus ganz Deutschland und auch Orte aus der Schweiz und Österreich.

RND/pf/ mit Material von ARD