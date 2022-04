Ob Spielfilme, Serien, Dokumentationen oder Quizshows – der Fernsehzuschauerin und dem -zuschauer bieten sich täglich eine bunte Mischung. Einschalten lohnt sich oftmals vor allem um 20.15 Uhr, wenn die Sender ihre Highlights zur Primetime vorstellen. Was läuft heute auf ARD, ZDF, Pro Sieben, RTL und Co.? Die tägliche Übersicht finden Sie hier.

Zur besten Sendezeit des Tages laufen in der Regel Spielfilme, Serien und große Shows. Das haben die privaten und öffentlich-rechtlichen TV-Sender heute Abend zur Primetime um 20.15 Uhr im Programm.

Das ErstePraxis mit Meerblick: Was wirklich zählt D 2022 - TV-FamilienfilmZDFDer Alte D 2022 - KrimiserieRTLLet's Dance D 2022 - TanzshowSat.1The Voice Kids D 2022 - CastingshowPro SiebenParker USA 2013 - ActionthrillerKabel 1Gut zu Vögeln D 2016 - KomödieRTL ZweiMIB – Men In Black USA 1997 - Sci-Fi-KomödieVoxGoodbye Deutschland! Die größten Abenteuer der Welt D 2021 - DokusoapTele 5Behemoth Kan./USA 2011 - TV-Katastrophentrash