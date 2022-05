Berlin

Die nächste Liveshow von „Wetten, dass..?“ findet am 19. November dieses Jahres statt. Das bestätigte das ZDF am Dienstag in Mainz. Zuvor hatte der Sender getwittert: „Wetten, dass wir die Twitter-Trends am 19. November 2022 voraussagen können? #WettenDass“. Thomas Gottschalk moderiert die Samstagabendshow wieder, weitere Details wurden zunächst nicht verraten.

Im November 2021 hatten 13,8 Millionen die Jubiläumsausgabe gesehen. Im Januar kündigte das ZDF dann zwei weitere Ausgaben für 2022 und 2023 an.

Auch 2023 gibt es „Wetten, dass..?“

2020 sollte das Format anlässlich Gottschalks 70. Geburtstag eigentlich nur einmalig wiederaufgenommen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Aufzeichnung allerdings um ein Jahr verschoben und fiel somit auf ein Datum 40 Jahre nach der ersten Sendung.

Somit lud Entertainer Thomas Gottschalk gemeinsam mit Moderationspartnerin Michelle Hunziker zehn Jahre nach seinem Abschied von „Wetten, dass..?“ am 6. November 2021 zum Comeback der Show ein. Diese war ursprünglich als einmaliges Event geplant. Unter den Gästen waren die Abba-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson, Schlagerqueen Helene Fischer, Rocker Udo Lindenberg sowie das TV-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

RND/dpa