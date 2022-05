Die Artistin Lili Paul-Roncalli hat in einem Interview mit der „Gala“ auf die Kritik an einer Frage von „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel reagiert. Die Frage nach einem Kinderwunsch sei eine sehr private Frage, die „sich weder in der Öffentlichkeit noch gegenüber einer Person, zu der man keine Bindung hat, gehört“, sagte Paul-Roncalli.

Nach ihrem Auftritt im ZDF-„Fernsehgarten“ am vergangenen Sonntag hatte Moderatorin Andrea Kiewel für kritische Reaktionen gesorgt, als sie die 24-Jährige danach fragte, ob sie Kinder haben wolle. „Solche Fragen stellt man doch 2022 einer Frau nicht mehr“, hatte die Artistin in der Sendung entgegnet und war nicht weiter auf die Frage eingegangen.

In sozialen Medien wurde Paul-Roncalli anschließend von Nutzerinnen und Nutzern für ihre Reaktion gelobt. „Was für eine tolle Frau! Die gibt Kiwi ordentlich Kontra“, schrieb etwa eine Nutzerin. Kiewels Frage wurde dagegen als „beschämend“ oder auch „mega taktlos und unverschämt“ bezeichnet.

Im „Gala“-Interview sagte Paul-Roncalli nun, dass sie die Frage in diesem Kontext als „ziemlich unpassend“ empfand. Sie könne zwar verstehen, dass die Frage nach dem Nachwuchs viele Menschen interessiere, „aber oft wird bei Frauen das unvorteilhafteste Bild rausgesucht und dann wird spekuliert, ob sie schwanger ist oder nicht. Das finde ich nicht cool und auch nicht gerecht gegenüber dieser Frau.“

„Für mich ist das Thema gegessen“

Auf die Frage, ob sich Kiewel anschließend bei ihr entschuldigt habe, sagte die Tochter des Zirkusdirektors Bernhard Paul: „Nein. Aber ich war nicht sauer oder so. Wenn ich was nicht beantworten will, habe ich auch das Recht dazu, das nicht zu tun. Für mich ist das Thema damit gegessen, es gibt keinen Zickenkrieg.“

Dass das Thema in den Medien nach ihrem Auftritt so groß wurde, habe sie nicht gewollt. Dennoch hofft sie, dass sie mit ihrer Weigerung, auf die Frage zu antworten, manche Menschen zum Umdenken bewegt hat. „Vielleicht weckt das jetzt ein paar Leute auf und bringt mehr Verständnis für das Thema.“

Dabei ist der Kinderwunsch von Lili Paul Roncalli kein Geheimnis mehr. Zumindest hatte sie 2020 in einem „Gala“-Interview noch erzählt, dass sie sich drei Kinder wünsche. Die 24-Jährige ist nach eigenen Angaben seit 2021 mit dem 28-jährigen Tennisspieler Dominic Thiem liiert.

RND/lau

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter