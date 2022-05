Der „ZDF-Fernsehgarten“ ist am Sonntag in die neue Saison gestartet – erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder mit Publikum vor Ort. Moderatorin Andrea Kiewel begrüßte Gäste wie Maite Kelly, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli und Glasperlenspiel – vor allem aber auch die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort in Mainz: „Wo wart ihr denn alle?“, fragte die 56-Jährige und lief das erste Mal seit zwei Jahren wieder durch die Reihen von Zuschauerinnen und Zuschauern, verteilte Umarmungen und schüttelte Hände.

Im Netz interessierte Fans neben Playback-gespielten Liedern vor allem die bunte Kleidung von „Kiwi“ und ihren Gästen – und die Frage, wo eigentlich der Koch Armin Roßmeier ist.

Doch der Reihe nach: Auf eher wenig Begeisterung stieß ein Fallschirmsprung am Frankfurter Flughafen, den das Team des „Fernsehgartens“ organisiert hatte. Eine Viertelstunde lang wurde der Sprung erklärt, mehrere Fallschirmspringer sprangen dann in Formation und mit Regenbogenflagge aus einem Flugzeug.

Fsllschirmspringen ist ein tolles Thema um damit 40 Minuten Sendezeit zu füllen.



Also zumindest um 1955 herum.



2022 jetzt eher weniger.#fernsehgarten — Tøfte D. (@torte220) May 8, 2022

Wo ist Armin Roßmeier?

Seit Jahren ist Armin Roßmeier als TV-Koch fester Bestandteil des „ZDF-Fernsehgartens“, doch beim Saisonauftakt hatte ein anderer Koch die Gelegenheit, vor dem Publikum zu kochen. Doch wo ist Armin Roßmeier geblieben, fragten sich Fans im Internet.

Liebes @ZDF,

dies ist ein offener Brief an Sie.

Wir wollen unseren Armin!#Fernsehgarten — Andy | 안디 (@andytainer) May 8, 2022

Farbenfroh stand Moderatorin Kiwi im pinken Anzug vor dem Publikum. Beatrice Egli in Orange und Luca Hänni in Grün erinnerte manch einen Twitter-Nutzer an eine bunte Textmarkersammlung.

Zur Musik: Einige Gäste hatten sich angekündigt – und sangen zum Teil ihre neueren Lieder, darunter Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Luca Hänni und Chris de Burgh. Aber auch Coverversionen von bekannten Songs gab es oder Lieder in anderen Sprachen. Als Giovanni Zarrella eine italienische Coverversion zum Besten gab, reagierten Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer ungläubig.

Konkret heißt das:



„Mir fällt selber nix ein, daher Cover ich Lieder in einer Sprache in der sie keiner hören will“



#Fernsehgarten — Dr. Trash (schlafender Joe) (@schlafenderJoe) May 8, 2022

Insgesamt bewerteten die wohl ohnehin nicht ganz im Zielpublikum liegenden Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer die Sendung eher humorvoll-kritisch.

Neben dem Takt klatschen. Endlich wieder im #Fernsehgarten angekommen. — bitte mit Senf (@bitte_mit_Senf) May 8, 2022

Ich könnte gar nicht zum Fernsehgarten. Ich hätte innerlich ständig Panik, dass iwer ne peinliche Überraschung geplant hat oder Kiwi sich unerwartet neben mich setzt und dumme Fragen stellt #Fernsehgarten — Keissy (@Keissy__) May 8, 2022

1/20 geschafft!!!!



30 Minuten Fallschirmspringen, Teqball, Egli zeigt nicht ihre Figur, KEIN Armin, Zarrella covert einfach jeden, sinnloses Abseilen von einem Hochhaus und kein LADY IN RED!



Prost. Bis in einer Woche. #Fernsehgarten — Oliver Höflich (@Schwertfisch81) May 8, 2022

Bis zum 25. September stehen 18 weitere Livesendungen des „ZDF-Fernsehgartens“ auf dem Programm.

RND/vkoe

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter