Eigentlich hat das Wetter ganz gut mitgespielt, zumindest bis etwa 13 Uhr. Dann wurde der ZDF-Fernsehgarten von einem Gewitter überrascht. Die mehr als 6000 Zuschauer mussten bei der große Live-Show des ZDF-“Fernsehgarten“ das Gelände räumen – das gab es noch nie! Die Durchsage: „Bitte verlassen Sie das Gelände.“ Die Live-Übertragung in einem Studio – ohne Publikum – ging am Sonntagmittag aber dennoch weiter. Andrea Kiewel führte ihre Schlagergäste unter transparenten Regenschirmen aus der Open-Air-Arena in ein kleines, vorbereitetes Studio.

Und während sie mit Mickie Krause über das Wetter auf Mallorca quatschte, gingen ihr drei der Gäste prompt im Evakuierungs-Gewühl verloren. Caro, Lorenz Büffel und Tim Toupet sind einfach dem TV-Publikum hinterhergelaufen.

Räumung beim ZDF-Fernsehgarten: Buh-Rufe von ein paar Zuschauern

Andrea Kiewels Sorgen: Es ist heiß im Studio, es gibt keine Espresso-Maschine und die Kochplatte ist nicht angeschlossen. Währenddessen müssen sich 6500 bis 7000 Zuschauer vor dem Unwetter in Sicherheit bringen. Kiewels Aussage nach sollen die Zuschauer aber während der Evakuierung gut drauf gewesen sein. Vor Ort sah die Lage aber wiederum anders aus.

Während der Großteil der Zuschauer die Evakuierung akzeptierte und ohne Umschweife ihre Fahrzeuge aufsuchten, gab es von Einigen im Publikum Buh-Rufe. Denn sie hatten noch nicht alle Auftritte ihrer Lieblingssänger sehen können – so zum Beispiel Mia Julia. Dennoch ging die Evakuierung innerhalb von wenigen Minuten vonstatten. Nach RND-Informationen ist das Gelände innerhalb von sieben bis acht Minuten geräumt gewesen.

Caro, Lorenz Büffel und Tim Toupet gingen während der Evakuierung beim ZDF-Fernsehgarten verloren

Ein paar Minuten später tauchten Caro, ihr Freund und Schlagerstar Lorenz Büffel und Tim Toupet, wieder auf – ein paar Bodyguards haben sie aus der Menge gefischt. Mickie Krause servierte kalte Dosen-Ravioli für die Nachzügler – die Kochplatte ging ja immer noch nicht an.

Der Hund Carter von Kiewel, wurde ebenfalls aus ihrem Büro geholt – er soll Angst vor dem Gewitter haben – und ins Studio untergebracht. Etwas hektisch wirkte er aber dennoch vor den Scheinwerfern.

Immer wieder musste improvisiert werden: Spontan trugen die Schlagerstars den Kaffeetisch aus dem Studio und machten Platz für die Auftritte. Bei Jürgen Drews fehlte dann plötzlich ein Mikrofon-Ständer. Macht nichts, fand Lorenz Büffel. Der hielt für den Schlager-König das Mikro beim Singen. Doch Kiwi und ihr Team zogen die Sendung tapfer durch – bis zum Sendungsende.

