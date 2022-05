Unterföhring/Berlin

Fernsehmoderator Jörg Pilawa hat so seine Zweifel: „Hand aufs Herz: Welcher Erwachsene würde auf Anhieb alle Grundschulprüfungen bestehen?“, fragt der 56-Jährige sich und seine Zuschauer. In einer neuen Sat.1-Show schickt er deshalb demnächst Prominente „Zurück in die Schule“ - so der Titel der Sendung.

Deren Lehrer und Lehrerinnen seien Schulkinder, teilte der Privatsender in Unterföhring bei München mit. Lernziel für die Promis sei, in zwei vorbereiteten Fächern und einem Überraschungsfach den Grundschulabschluss zu bestehen.

„Klingt im ersten Moment vielleicht einfach. Doch welcher Star hat tatsächlich noch mehr als das Einmaleins und ABC aus den Grundschultagen im Gedächtnis?“, heißt es in der Sat.1-Mitteilung. Sender-Chef Daniel Rosemann sagte: „Das wird ein wilder Spaß.“

RND/dpa