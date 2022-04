Das Angebot an Podcasts in Deutschland ist mittlerweile nahezu unüberschaubar. Die einen handeln von Filmen und Serien, die anderen von Computer- oder Gesellschaftsspielen. Beliebt sind auch Podcasts über Kriminalfälle, das tägliche Leben oder, aus aktuellem Anlass, Corona: Wer sich ein wenig auf den gängigen Plattformen wie iTunes oder Spotify umschaut, verliert schnell den Überblick.

Podcastranking bei iTunes und Spotify

Abhilfe schaffen können die Rankings von Apple, Spotify und Co., die jeweils tagesaktuelle Charts herausbringen. Die Auswahl erfolgt nach eigenen Kriterien. Trotzdem können sie gerade Unentschlossenen dabei helfen, neue Podcasts zu entdecken und auf dem Laufenden zu bleiben. Welche Podcasts aktuell besonders beliebt sind, sehen Sie hier.

Das sind die Podcastrankings auf iTunes und Spotify von heute:

Beliebt auf iTunes am Montag, 25.04.2022

Das aktuelle Podcast-Ranking auf iTunes:

LANZ & PRECHT Friendly Fire Streitkräfte und Strategien #Ukraine Verbrechen Psychologie to go! Apokalypse & Filterkaffee Baywatch Berlin Kein Bock & keine Zeit ZEIT Geschichte – Wie war das noch mal? Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft

Beliebt auf Spotify am Montag, 25.04.2022

Das aktuelle Podcast-Ranking auf Spotify:

Gemischtes Hack Fest & Flauschig Verbrechen Baywatch Berlin Mordlust Hobbylos Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood LANZ & PRECHT Dick & Doof Nachrichten - Deutschlandfunk

Podcast-Charts in Deutschland: Wie werden sie ermittelt?

Wie lassen sich Podcast-Zahlen verlässlich messen? Während Zeitschriften und Zeitungen, der Hörfunk und das Fernsehen auf einheitliche Standards setzen, fehlt ein solcher bisher für Podcasts in Deutschland. Die in diesem Artikel verwendeten Charts basieren auf den Rankings von Apple und Spotify, den aktuell größten Plattformen für Podcasts. Sie greifen jedoch auf jeweils eigene Kriterien bei der Chartzusammenstellung zurück.

Die USA sind diesbezüglich bereits einen Schritt weiter und verwenden den sogenannten IAB-Standard zur einheitlichen Messung von Podcast-Downloads. Dieser vom Interactive Advertising Bureau ins Leben gerufene Standard dient unter anderem dazu, Podcastern und Advertisern mehr Vergleichbarkeit von Reichweiten auf dem Markt zu bieten. Das Interactive Advertising Bureau (IAB) ist ein internationaler Wirtschaftsverband der Onlinewerbebranche, der die Interessen der digitalen Werbe- und Medienindustrie vertritt und sich für Vereinheitlichungen und Standardisierungen einsetzt.

Beteiligt haben sich an dem Standard beispielsweise Player wie Audible, Libsyn, MidRoll Media, Podtrac oder Nielsen. Auch Plattformen wie Spotify greifen in den USA auf den Guide zurück, um die Performance eines Podcasts zu messen.

Wie kommen die Charts bei iTunes zustande?

Da es sich bei iTunes derzeit um die meistgenutzte Plattform für Podcasts handelt, ist diese in der Regel auch erste Anlaufstelle für aktuelle Podcast-Charts, die Apple mehrfach am Tag veröffentlicht und für alle User bereitstellt. Tatsächlich gilt aber: Wie genau die iTunes-Charts wirklich funktionieren, weiß außer Apple niemand. Denn nach getätigten Downloads in absteigender Reihenfolge scheint sich das Ranking nicht zu bilden. So schaffte es beispielsweise der Podcaster Daniel Friesenecker, mit lediglich drei Downloads auf Platz eins der österreichischen iTunes-Charts zu landen.

Wie die Charts genau zustande kommen, lässt sich nur mutmaßen – denkbar ist eine Mischung verschiedener Faktoren, wie etwa Abonnentenzahlen, Aufrufen, Bewertungen, Downloads und sonstigen Nutzerinteraktionen. Außerdem werden die iTunes-Podcast-Charts mehrfach täglich aktualisiert, pro Tag kann es also mehrere beliebteste Podcasts geben.

