Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

News zu „Alles was zählt“:

• AWZ-Schauspielerin wird im Netz wegen ihrer Figur beschimpft

• AWZ-Star Ania Niedieck wird wieder Mutter

• Juliette Greco gibt ihre Rolle als Lena ab

AWZ-Vorschau: So geht es bei „Alles was zählt“ in den nächsten fünf Folgen weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Vorschau-Texte von RTL)

Donnerstag, 20.06.2019: Folge 3210

Marie bekommt Gegenwind von allen Seiten, und Deniz beendet rücksichtsvoll ihre Zusammenarbeit an seiner App. Aber das ist natürlich das Letzte, was Marie will.

Indes ist Ben um Verena besorgt. Er scheint sich zu einem schweren Fehler verleiten zu lassen.

Simone gelingt es, Richards Irritation über ihre Auseinandersetzung mit Isabelle zu deckeln. Trotzdem setzt ihr die Angst, dass ihr Geheimnis auffliegen könnte, schwer zu.

Ben (Jörg Rohde) erfährt, dass die Freunde ihm Verenas (Anna Wolfers) Problem verheimlicht haben (im Hintergrund Sam Eisenstein als Marian) Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Freitag, 21.06.2019: Folge 3211

Moritz fiebert dem langersehnten Wiedersehen mit Michelle entgegen. Der Camping-Trip geht jedoch ungewollt in die Verlängerung.

Nachdem Ben Verena seine Hilfe zugesichert hat, kommt er hinter ihren Plan und stellt ihr eine gemeine Falle.

Isabelle setzt es sehr zu, dass Finn sich nicht mehr bei ihr meldet, und freut sich, als sie schließlich erkennt, dass er sie eigentlich gar nicht absichtlich ignoriert.

Michelle (Franziska Benz, l.) erzählt Marie (Cheyenne Pahde), wie sehr sie sich auf das Wiedersehen mit Moritz freut. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Montag, 24.06.2019: Folge 3212

Nachdem Moritz, Finn, Ronny und Chiara in der alten Fabrik festsitzen, verletzt Finn sich schwer, und es gibt keine Aussicht auf Hilfe!

Indes sucht Vanessa weiter nach einer Ursache für Niclas’ Beschwerden - Richard und Simone helfen ihr.

Als Finn nicht bei den letzten Sozialstunden auftaucht, tut Isabelle alles, um ihn vor Schwierigkeiten zu bewahren – nicht ahnend, dass er gerade mit viel größeren Problemen kämpfen muss.

Vanessa (Julia Augustin) gehen in Bezug auf Niclas’ (Ron Holzschuh) Krankheitssymptome langsam die Ideen aus. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Dienstag, 25.06.2019: Folge 3213

Michelle hält es nicht mehr aus zu warten. Gemeinsam mit Isabelle macht sie sich auf die Suche nach Moritz.

Währenddessen verschlechtert sich Finns Zustand zunehmend. Moritz und Ronny suchen nach einem Weg, um Hilfe herbeizurufen.

Niclas erkennt auf einem Foto von Henry, dass der Kleine ihm sehr ähnlich sieht. Schließlich bekommt er einen folgenschweren Verdacht.

In ihrer Not nimmt Vanessa (Julia Augustin) Niclas’ (Ron Holzschuh) Angebot, sich um Henry zu kümmern, an - ganz wohl ist ihr dabei nicht. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Mittwoch, 26.06.2019: Folge 3214

Nachdem Michelle ihre Freunde aus der Fabrik befreit hat, sind alle erleichtert über den guten Ausgang. Schließlich versöhnen sich auch Moritz und Michelle.

Ihre Angst um Finn zeigt Isabelle, dass sie endlich zu ihrer Liebe für ihn stehen muss. Die beiden nähern sich an und werden endlich ein Paar.

Deniz kümmert sich um Marie, die Angst um ihre Freunde hat. Doch dabei kommen sich die beiden gefährlich nahe.

Michelle (Franziska Benz, hinten) beobachtet angespannt einen nahen Moment zwischen Moritz (Tijan Nije) und Chiara (Alexandra Fosnatti). Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Madlen Kaniuth verlässt AWZ

Sie gehört zu den Stars der ersten Stunde, doch nun verlässt Madlen Kaniuth die Serie womöglich für immer. Der Grund: Die 44-Jährige wandert mit ihrem Ehemann in die USA aus. Für Kaniuth schon immer ein Lebenstraum – doch nach so langer Zeit am Set von AWZ fällt ihr der Abstand natürlich nicht leicht.

So äußert sich die Schauspielerin auf Instagram:

Das letzte Mal ist Kaniuth in ihrer Rolle als Brigitte Schnell am Freitag, 24. Mai in „Alles was zählt“-Folge 3193 zu sehen.

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

