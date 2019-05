Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

• AWZ-Schauspielerin wird im Netz wegen ihrer Figur beschimpft

• AWZ-Star Ania Niedieck wird wieder Mutter

• Juliette Greco gibt ihre Rolle als Lena ab

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Vorschau-Texte von RTL)

Freitag, 31.05.2019: Folge 3197

Moritz plant einen romantischen Kurztrip mit Michelle. Doch dann bringt ihn eine fast vergessene Hilfsaktion für einen Freund in Schwierigkeiten.

Isabelle wird von Finn überzeugt, zur Beerdigung ihrer Oma zu fahren. Dann steht aber völlig unerwartet ihre Cousine Nathalie vor der Tür.

Vanessa hält Niclas für verantwortungslos, weil er sich nach dem Unfall einer Untersuchung entzieht, dann findet sie den wahren Grund dafür heraus.

Vanessa (Julia Augustin) beobachtet besorgt einen neuen Schwächeanfall bei Niclas (Ron Holzschuh). Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Montag, 03.06.2019: Folge 3198

Vanessa gelingt es, Niclas’ Vertrauen zu gewinnen und ihn zu einer Untersuchung zu bewegen. Als die negativ ausfällt, umarmt Niclas Vanessa erleichtert. Moritz sagt schweren Herzens seinen Trip mit Michelle ab, um sich um sein Geldproblem zu kümmern - sehr zur Freude von Chiara, die darin ihre Chance sieht. Isabelle will ihrer Cousine helfen, die Asche ihrer Oma heimlich zu bestatten. Doch der Plan entwickelt sich zu einem turbulenten Trip.

Vanessa (Julia Augustin, r.) verschweigt der beunruhigten Simone (Tatjana Clasing), worüber sie mit Niclas gesprochen hat. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Dienstag, 04.06.2019: Folge 3199

Simone versucht vergeblich, Vanessa dazu zu bringen, sich von Niclas fernzuhalten. Dabei ahnt Simone nicht, dass sie damit ungewollt Isabelles Neugier weckt.

Moritz weiß nicht, ob er Chiaras Geld annehmen soll, die damit geschickt versucht, sich zwischen ihn und Michelle zu drängen. Ben will Verena zu einem Date einladen. Zuerst scheint sie nicht abgeneigt, doch dann erfährt sie, dass sie den Job im Zentrum nicht bekommen hat.

Chiara (Alexandra Fosnatti) erschleicht sich bei Niclas (Ron Holzschuh) mit einer Lüge das Geld für Moritz. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Mittwoch, 05.06.2019: Folge 3200

Isabelle hofft, mit einem Trick Hinweise zu finden, mit denen sie sich gegen Jenny zur Wehr setzen kann. Doch ihr Plan scheint nicht aufzugehen. Indes hofft Jenny, dass Deniz zurückkommt, weil er sich mit ihr versöhnen will.

Sie ahnt nicht, dass auch Marie Deniz’ Rückkehr entgegenfiebert. Ben will Verenas Entschuldigung erst nicht annehmen. Sie bleibt jedoch hartnäckig und schließlich wird er weich - nicht ahnend, dass sie eine eigene Agenda hat.

Simone (Tatjana Clasing, r.) spricht mit ihrer Haushälterin Frau Scholz (Inge Brings) und ahnt nicht, dass Isabelle sie abhört. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Donnerstag, 06.06.2019: Folge 3201

Jenny versucht vergeblich, Deniz von der Beziehungspause abzubringen. Doch sie ist nicht die einzige, die darunter leidet. Simone kann Isabelles Erpressung nicht aushebeln.

Sie überlegt fieberhaft, wie sie Jenny von ihrer Rache an Isabelle abbringen kann, ohne ihr Geheimnis preiszugeben. Isabelle genießt ihren Triumph über Simone und Jenny - doch der fühlt sich ohne Sophia und Finn nur halb so gut an.

Simone (Tatjana Clasing, M.) steht mit Niclas (Ron Holzschuh, 2.v.r.) und Moritz (Tijan Nije) bei Chiara (Alexandra Fosantti, l.) und Marie (Cheyenne Pahde) im Trainingsraum und sichert sich in punkto Pumpwerk den Rückhalt der Eisläufer zu. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Madlen Kaniuth verlässt AWZ

Sie gehört zu den Stars der ersten Stunde, doch nun verlässt Madlen Kaniuth die Serie womöglich für immer. Der Grund: Die 44-Jährige wandert mit ihrem Ehemann in die USA aus. Für Kaniuth schon immer ein Lebenstraum – doch nach so langer Zeit am Set von AWZ fällt ihr der Abstand natürlich nicht leicht.

So äußert sich die Schauspielerin auf Instagram:

Das letzte Mal ist Kaniuth in ihrer Rolle als Brigitte Schnell am Freitag, 24. Mai in „Alles was zählt“-Folge 3193 zu sehen.

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

