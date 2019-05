Hamburg

Die deutschen Jurypunkte für den Eurovision Song Contest (ESC) in Israel werden unter anderem von Chansonsängerin Annett Louisan und dem Vorjahres-ESC-Teilnehmer Michael Schulte („You let me walk alone“/4. Platz) vergeben. Die beiden Künstler bewerten gemeinsam mit Sängerin Nicola Rost (Band „Laing“), Musiker Nico Santos („Rooftop“) und Musikmanager Joe Chialo die 18 Beiträge des 2. ESC-Halbfinales sowie die des Finales in Tel Aviv, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag in Hamburg mitteilte.

Wie üblich hat das Jury-Urteil genauso viel Gewicht wie die Meinung der Fernsehzuschauer. Beide Wertungen ergeben schließlich die Punkteverteilung. Maximal sind zwölf Punkte möglich. Für Deutschland treten in diesem Jahr die „S!sters“ im Finale am 18. Mai an. Carlotta Truman und Laurita singen das Lied „Sister“. Es soll Beiträge aus 26 Ländern geben.

Louisan: „Der ESC steht für Vielfalt, Weltoffenheit und Toleranz“

Für Jury-Mitglied Louisan sei der ESC etwas Besonderes. „Der ESC steht für mich für Vielfalt, Weltoffenheit und Toleranz.“ Deshalb freue sie sich als Teil der Jury – „wenn auch auf eine kleine und bescheidene Art und Weise“ - hieran teilhaben zu können, sagte die Hamburgerin.

Für Schulte sei die offizielle ESC-Mission eine große Ehre und „ein weiteres Highlight in meinem Leben als ESC-Fan“. Santos hat schon als Kind auf Mallorca schon den ESC verfolgt. Er freue sich auf die unglaublichen Talente und ihre Shows und sei gespannt, wie Deutschland abschneiden werde.

Von RND/dpa