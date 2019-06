Köln

Sie ist eine Traumfrau, sagt RTL und macht mit einem entsprechenden Bikini-Bild vor allem wohl den männlichen Zuschauern Lust auf die neue Staffel von „Die Bachelorette“, die am 17. Juli um 20.15 Uhr startet. Dann wird Gerda Lewis sich in insgesamt acht Folgen aus 20 Singlemännern den Einen suchen. Doch wer ist Gerda Lewis eigentlich – außer Traumfrau?

Gerda Lewis : Alles über die neue „Bachelorette“

Sie ist Influencerin, Fitnessmodel – und staatlich geprüfte Kosmetikerin. Sie war 2018 bei „ Germany’s Next Topmodel“ und baute sich nicht nur dort eine beachtliche Fangemeinde auf. Allein auf Instagram hat die 26-Jährige über 500.000 Follower.

Nicht nur ihr durchtrainierter Körper, für den sie schon bei „ GNTM“ bewundert worden ist, ist ihr Kapital – auch ihre Direktheit kommt an. Auf Instagram postet sie schon mal klare Ansagen wie etwa: „Nicht vergessen: Miststücke zu hassen macht nicht glücklich, glückliche Miststücke hassen nicht“.

Gerda Lewis : So beschreibt sich die „Bachelorette“ selbst

Offen, herzlich, humorvoll – und ein bisschen stur: So beschreibt sich Gerda selbst und kündigt via RTL an:„Mit mir kann’s auch mal turbulent werden, denn ich weiß, was ich will – und das zeige ich auch!“ Wenn sie aber einen Partner habe, dann gehe sie mit ihm auch durch dick und dünn, so Lewis. Eine Traumfrau, wie RTL bereits festgestellt hat.

