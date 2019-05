Los Gatos

Der frühere US-Präsident Barack Obama will zusammen mit seiner Frau Michelle eine Netflix-Serie über seinen Nachfolger Donald Trump produzieren. Die Produktionsfirma der Obamas, Higher Ground Productions, arbeitet an einer Adaption des Buches „Erhöhtes Risiko“ des Autors Michael Lewis über die Trump-Regierung, wie der Streamingdienst mitteilte. In dem Buch beschreibt Lewis unter anderem, wie ein äußerst unvorbereiteter Trump das Präsidentenamt antritt und Posten mit unqualifiziertem Personal besetzt.

Von RND