Bornheim

Nach dem Erwerb eines wertvollen Reliquienkreuzes in der ZDF-Show „Bares für Rares“ will die Käuferin es als Leihgabe einem Museum zur Verfügung stellen. „Es haben sich schon so viele Menschen bei mir gemeldet, die das Kreuz gerne ansehen wollten, dass ich es der Öffentlichkeit zugänglich machen möchte“, sagte die Juwelierin Susanne Steiger aus Bornheim bei Köln am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die 36-Jährige hatte für das diamantenbesetzte Brustkreuz, das Holzsplitter vom Kreuz Jesu enthalten soll, am Mittwochabend für 42.000 Euro in der Trödelshow gekauft. Es war der höchste Preis, der bisher dort erzielt wurde. „Das ist die Nadel im Heuhaufen. Und die habe ich heute Abend hier gefunden“, hatte Steiger in der Sendung gesagt.

Das Reliquienkreuz hat eine alte Dame der Familie geschenkt

Studentin Stephanie und ihre Mutter, Krankenschwester Cosima, hatten das Reliquienkreuz in der beliebten Show mit Gastgeber Horst Lichter angeboten. Cosima berichtete, ihre Tante habe eine alte Dame immer sonntags in die Kirche begleitet und aus Dankbarkeit den Anhänger vererbt bekommen, der Experten zufolge aus der Zeit um 1700 stammt. Ein päpstliches Siegel bestätigt laut ZDF die Echtheit der Reliquie.

Von dpa/RND