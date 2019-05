Tel Aviv

Zum Auftakt des Eurovision Song Contest (ESC) haben sich am Sonntag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv die Delegationen aus den 41 Teilnehmerländern präsentiert. Sie erschienen am Abend auf dem Platz nahe dem Nationaltheater Habima im Stadtzentrum. Darunter war auch das deutsche Duo S!sters. Der Wettbewerb wird vom 14. bis 18. Mai in der Veranstaltungshalle Expo im Norden Tel Avivs ausgetragen.

Die deutschen Sängerinnen Carlotta Truman (19) und Laurita (26) schwärmten bei ihrer Ankunft auf dem Platz vom Tel Aviver Nachtleben. „Tel Aviv erinnert mich an Berlin, aber mit besserem Essen und besserem Wetter, ich liebe es“, sagte die dunkelhaarige Laurita. Im Song „Sister“ der S!sters geht es um Solidarität unter Frauen, wie Laurita sagte. „Wenn Frauen zusammenarbeiten, dann können wir viel stärker werden.“

ESC-Dorf am Meer öffnete schon am Sonntag seine Tore

Ein ESC-Dorf am Meer öffnete schon am Sonntag seine Tore. Dort wird es Shows israelischer Künstler geben. Auch frühere ESC-Gewinner werden auftreten, darunter der österreichische Künstler Tom Neuwirth, bekannt als Conchita Wurst, und die Israelin Dana International. Dort werden die Halbfinalshows sowie das Finale auf Leinwänden übertragen. In Tel Aviv treten 41 Länder an; Deutschland ist als einer der großen ESC-Geldgeber bereits für das Finale am Samstag (18. Mai) gesetzt.

Zur Sicherung der Veranstaltungen in Tel Aviv setzt Israel während der ganzen ESC-Woche rund 20.000 Polizisten ein, wie Sprecher Micky Rosenfeld erklärte. In der Nähe der Veranstaltungsorte waren schon am Sonntag zahlreiche Sicherheitskräfte im Einsatz.

Eine Woche vor ESC-Auftakt: Gewalt zwischen Israel und Palästinenserorganisationen erneut eskaliert.

Eine Woche vor dem ESC-Auftakt war die Gewalt zwischen Israel und den militanten Palästinenserorganisationen im Gazastreifen erneut eskaliert. Fast 700 Raketen feuerten militante Palästinenser am Wochenende auf israelische Ortschaften, vier Menschen wurden getötet. Bei israelischen Gegenangriffen kamen 25 Palästinenser ums Leben.

Von RND/dpa