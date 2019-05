Rom

Facebook hat von Oktober bis März mehr als drei Milliarden Fake-Konten gelöscht. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Im letzten Quartal von 2018 waren es demnach 1,2 Milliarden Konten, im ersten Quartal dieses Jahres 2,19 Milliarden. Wie aus dem Bericht hervorgeht, waren das zusammengerechnet mehr als doppelt so viele wie in den sechs Monaten zuvor.

Facebook teilte mit, die überwiegende Mehrheit der Konten sei kurz nach der Erstellung entdeckt worden, bevor sie aktiv werden konnten. Das Netzwerk hat monatlich insgesamt rund 2,4 Milliarden aktive Nutzer und schätzt, dass davon fünf Prozent gefälscht sind.

Facebook sieht sich seit dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 Vorwürfen ausgesetzt, nicht genug gegen die Verbreitung von Fake-Konten zu tun.

Europawahl nicht Ziel großer Desinformationskampagnen

Auch im Zuge der Europawahl hat Facebook Konten gesperrt. Die Online-Aktivistengruppe Avaaz hat nach eigenen Angaben 500 verdächtige Facebook-Seiten gemeldet. Facebook hat 77 davon gesperrt, darunter eine, die Italiens rechte Partei Lega unterstützt und ein einwanderungsfeindliches Video propagiert hatte.

Die großen Netzwerke hatten im Vorfeld der Europawahl eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung von Fake News ergriffen. So richtete Facebook eine „Kriseneinsatzzentrale“ in Dublin ein, mit Datenwissenschaftlern und anderen Experten, die rund um die Uhr nach etwaigen Bedrohungen Ausschau halten.

Facebook-Manager Richard Allan zufolge hat das Unternehmen in diesem Monat keine größeren Attacken ausgemacht - „zum Teil deshalb, hoffen wir, weil wir eine Menge von vorbeugenden Maßnahmen ergriffen haben“, betont er. „Wir sind besser dabei geworden, Fake-Konten aufzuspüren und zu beseitigen.“

Von RND/dpa