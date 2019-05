München

Seit Tagen tobt der Streit zwischen TV-Sender ProSieben und der freiwillig ausgestiegenen Kandidatin Vanessa Stanat (22). Bereits Mitte Februar war das Halbfinale abgedreht worden, in dem verkündet wurde, dass die Rothaarige im Finale ist. Doch in den Monaten danach muss irgendwas vorgefallen sein, dass sich Vanessa entschied, freiwillig auszusteigen. Die bereits fertige Sendung vom letzten Donnerstag musste neu geschnitten werden. Am Ende sah man eine Videobotschaft, in dem sie ihren Ausstieg bekanntgab: „Ich muss leider mitteilen, dass ich aus persönlichen Gründen nicht bei der Finalshow antreten werde. Es ist noch zu früh, um über die Gründe zu sprechen, aber keine Sorge, mir geht’s wunderbar. Ich hoffe einfach, dass es von allen Seiten respektiert wird.“

Diese Hoffnung war allerdings nur ein frommer Wunsch. Denn bereits danach erklärte Heidi Klum: „Ich hoffe, dass du deine Entscheidung nicht bereust.“ Was das Topmodel allerdings nicht verriet: ProSieben änderte das Passwort für den offiziellen Instagram-Account von Vanessa, ohne noch mal persönlich mit der Finalistin gesprochen zu haben. Auf ihrem privaten Account veröffentlichte Vanessa am Samstag ein tränenreiches Video, in dem sie den Vorfall schilderte: „Natürlich habe ich auch Angst, dass private Informationen, die dem Sender vorliegen, gegen mich verwendet werden könnten.“ Welche Daten das sein könnten, erläuterte sie nicht weiter. Daraufhin sperrte ihr ProSieben auch den privaten Account. Aber Vanessa ließ sich nicht einschüchtern und meldete sich über den Account ihres Freundes zu Wort.

Am Sonntag erhielt Vanessa dann doch wieder Zugang zu ihrem privaten Account und postete in ihre Story folgenden Kommentar: „Stand jetzt, habe meinen privaten Account zurück und ProSieben den anderen Account. Vielleicht bekomme ich die Möglichkeit, noch private Daten zu sichern, vielleicht bekomme ich sie nicht. Ich werde versuchen, diese Frage morgen über andere Wege klären zu lassen.“ Deutet sie hier bereits an, dass sie sich anwaltliche Hilfe nimmt? So, oder so, am Finale am Donnerstag wird Vanessa sicher nicht mehr teilnehmen.

Noch immer wird über den Grund für Vanessas Ausstieg spekuliert. Immer wieder taucht das Gerücht auf, dass Vanessa angeblich schwanger sein soll. Doch das hat Vanessa bisher weder bestätigt noch dementiert.

Von Thomas Kielhorn/RND