Köln

Die Wunde schmerzt ihn immer noch: In der vergangenen Woche unterlag Gastgeber Steffen Henssler bereits zum zweiten Mal in Folge bei „Grill den Henssler“ den Promi-Köchen – jetzt fiebert er seiner Revanche am Sonntagabend (20.15 Uhr, VOX) entgegen. Dabei ist er sich nicht zu schade, der Konkurrenz ganz genau auf die Finger zu gucken.

Der TV-King holt sich Inspiration aus der gegnerischen Küche und gibt zu: „Nach zwei verlorenen Sendungen muss man alles mitnehmen, was man kriegen kann.“ Doch auch seine Herausforderer „Bachelor“ Andrej Mangold, „ Tatort“-Star ChrisTine Urspruch und Moderatorin Laura Wontorra lassen sich einiges einfallen, um die Jury aus Christian Rach, Mirja Boes und Reiner Calmund zu beeindrucken. Schaffen es die Promis zum dritten Mal in Folge, den Henssler zu grillen?

„Grill den Henssler “: Volltreffer für den Bachelor

Bereits bei der Vorspeise lässt sich Steffen Henssler vom Rezept des „Bachelors“ inspirieren. Als Andrej Mangold eine wichtige Zutat für sein „Smörrebröd mit Matjes“ ausplaudert, freut sich der Koch-Profi diebisch: „Ich mach jetzt genau das gleiche, nur besser!“ Gut, dass Andrej Mangolds Freundin Jenny Lange als moralische Unterstützung im Publikum sitzt. „Ihr seid doch gerade zusammengezogen“, weiß Moderatorin Annie Hoffman und hakt nach: „Seid ihr noch sehr verliebt?“ Andrej Mangold strahlt: „Ja, mega. So wie das für mich mit Jennifer geendet ist, das war perfekt. Ich hätte es mir besser nicht wünschen können.“

Und es gibt einen weiteren Grund zur Freude für den Bonner. Nach seiner Teilnahme bei „Der Bachelor“ ( RTL) und einer verletzungsbedingten Auszeit spielt der Basketball-Profi seit kurzem wieder in der Bundesliga und verrät: „Der Vertrag in Frankfurt ist unterschrieben.“ Ein Volltreffer in der Liebe und im Job! On top gibt’s ein Kompliment von Steffen Henssler, der sich als Fan der vergangenen „Der Bachelor“-Staffel outet: „Ich muss sagen: Ich fand ihn sausympathisch! Er war ein geiler Typ.“

„ Tatort “-Star macht bei „Grill den Henssler “ alle platt

Auch Christine Urspruch zeigt in ihrer Küche vollen Körpereinsatz: Um dem Zitronengras sein volles Aroma zu entlocken, klopft der „ Tatort“-Star auf einem Hocker stehend mit voller Wucht mit der Unterseite einer Pfanne auf die beiden Stangen – und stellt fest: „So macht Kochen Spaß!“ Dann erzählt die Schauspielerin, die im Münster-„ Tatort“ die Rolle der Gerichtsmedizinerin mit dem Spitznamen „Alberich“ spielt, welche besondere Ehre ihr zuteil wurde: „Eine mini, mini, kleine Fliege, die bei der Forensik besonders wichtig ist, wurde nach mir benannt. Die heißt jetzt ‚Hemeromyia alberichae‘. Das ist fast so, als würde ein Stern nach dir benannt. Darüber habe ich mich total gefreut.“

Pudding-Spionage bei „Grill den Henssler “

Nachdem sie 2016 mit ihrem Dessert bereits ein Unentschieden gegen Steffen Henssler holen konnte, will Laura Wontorra dieses Mal mit Schokopudding, Himbeere und Tonkabohne unbedingt gewinnen. Die Chancen dafür stehen gut, denn Steffen Henssler gesteht ratlos: „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Pudding gekocht!“ Beim Anrühren seines Schokopuddings beobachtet er deswegen gespannt Laura Wontorra in der gegnerischen Küche, guckt sich jeden Handgriff ab und lauscht auch den Anweisungen von Koch-Coach Sascha Stemberg. Ob dem Koch-Profi damit seine Pudding-Weltpremiere gelingt?

Währenddessen berichtet Laura Wontorra Moderatorin Annie Hoffmann von den neuesten Herausforderungen in der heimischen Küche: „Mein Mann (Anm.: Profi-Fußballer Simon Zoller) isst seit vier Monaten vegan.“ Und was würde der zum Schokopudding sagen? „Dem würde das nicht passen. Aber er ist super entspannt, jeder so wie er mag“, erklärt die Sportjournalistin. „Er sagt, ihm als Sportler tut es gut, deswegen unterstütze ich ihn da auch.“ Von Laura Wontorras unfreiwilliger „Unterstützung“ hat offensichtlich auch Steffen Henssler profitiert, denn der ist sich sicher: Für den „hässlichsten, aber geilsten Pudding der Welt“ wird er den Sieg einfahren.

Ob ihm das wirklich gelingt, sehen Zuschauer am Sonntagabend bei „Grill den Henssler“.

Was kochen die Promis bei „Grill den Henssler “?

Andrej Mangold: „Smörrebröd mit Matjes”

Christine Urspruch: „Rotes Panang Curry mit Tofu”

Laura Wontorra: „ Schokopudding mit Himbeere und Tonkabohne”

Wer sitzt in der „Grill den Henssler “-Jury?

Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach

Von RND