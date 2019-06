Hamburg

Ina Müller ( Bild) legt wieder los: Die Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin lädt zu sechs neuen Folgen ihrer Late-Night-Show Gäste in die Hamburger Hafenkneipe „Zum Schellfischposten“ ein. Zum Auftakt kommen am Samstag (22. Juni) unter anderem Ex-Fußballnationalspieler Per Mertesacker und Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff, wie der Norddeutsche Rundfunk ( NDR) mitteilte.

Musikalische Gäste sind Donna Missal sowie die britische Sängerin Jade Bird. Das Erste zeigt „Inas Nacht“ jeweils samstags ab 23.40 Uhr.

Von RND/dpa