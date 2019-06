Köln

Am Dienstagabend wurde es ordentlich spannend! Da traten die beiden Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zum dritten Mal gegen ihren Haussender ProSieben an.

Nach einer gewonnenen Show und einer Niederlage war bei „ Joko & Klaas gegen ProSieben“ alles offen. Auch in Folge 3 spielten Joko & Klaas wieder um 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung. Dabei mussten sie mehrere Spiele absolvieren.

„ Joko & Klaas “: Gegner sind Lena Gercke und Thore Schölermann

Das erste von 6 Spielen: „Dumm und Trümmer“. Erst dürfen Joko und Klaas in der großen Glasbox mit Sicherheitsbrillen und Schutzhandschuhen mit dem großen Vorschlaghammer Dinge so kleinhauen, dass man – wenn alles klappt – ihre ursprüngliche Gestalt nicht mehr erraten kann. Eine Ukulele - schwer unkenntlich zu machen. Die Saiten sind gefährliche Verräter. Schraubstock und rohe Gewalt herrschen. 90 Sekunden vor Schluss werden die Bruchstücke farblich umgesprayt. Bei einer Minute Restzeit klatscht das Publikum rhythmisch. Geraten wird von den Gegnern ein Instrument, aber nur zunächst allgemein – beim Countdown tippt Thore Schölermann richtig: Ukulele.

Die Gegner sind die beiden „ The Voice of Germany“-Moderatoren Lena Gercke und Schölermann. Letzterer steht im Verdacht der Rache, weil Joko & Klaas nach ihrer verlorenen Show eine „taff“-Ausgabe moderiert und sich mehrfach über das Format lustig gemacht haben. Thore ist nämlich auch „taff“-Moderator.

Schölermann und Gercke bekommen einen Globus zum Schreddern. Den färben sie erst schwarz, bevor Schölermann den Hammer auf die Plastikerdkugel (und die bebende Werkbank) sausen lässt wie ein Berserker, begleitet von „Oh Gott!“-Rufen Gerckes. Bei einer Minute Restzeit sieht alles noch recht „global“ aus. „In diesen Zeiten die Welt zu zerstören“, meint Klaas Heufer-Umlauf denn auch sofort – gespielt vorwurfsvoll. Globus erraten.

Joko & Klaas entscheiden das „Dumm & Trümmer“-Spiel für sich

Und so geht es weiter. Joko und Klaas zersägen einen roten High-Heel. Sieht am Ende aus wie ein kaputter Stöckelschuh und wird von Lena erraten. Lena und Thore machen eine Kuckucksuhr zu Kleinholz. Der Spreißelhaufen ist eindeutig schwerer zu erraten, oder? Vorteil für die beiden Pro7-Abrissbirnen? Klaas erkennt die Kuckucksuhr am Zapfen. 2:2 – Stechen!

Ein Bild wird gezeigt – kaputte Porzellankanne. Wer kommt die Zahl der Scherben am nächsten. 85 Bruckstücke tippen Joko und Klaas und sind damit den 95 Scherben näher als Lena und Thore. Das erste Spiel geht um 20.46 Uhr an Joko und Klaas

Bei Instagram hattte Schölermann schon vorab eine entsprechende Ansage gemacht: „ Lena und ich kämpfen heute Abend gegen Joko & Klaas. Wir kämpfen für unseren Sender und dafür haben wir alles gegeben. Wir sind ein sehr gutes Team!“

In einem weiteren Spiel soll Klaas einen Eiskanal runterrutschen, während er eine Jausenzeit zu sich nehmen soll. Hoffentlich hat der Moderator keinen empfindlichen Magen. Bei einem weiteren Spiel sollen Joko & Klaas zahlreiche Schwämme an den Körper geklebt werden. Was es damit auf sich hat, erfährt man ab 20.15 Uhr bei ProSieben.

