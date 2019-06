Nantucket

Die Anwälte des ehemaligen „House of Cards“-Darstellers Kevin Spacey befassen sich vor Gericht wieder mit den Vorwürfen gegen ihren Mandanten. Er soll 2016 auf der Insel Nantucket einen 18-Jährigen in einer Bar begrapscht haben. Spaceys Anwälte werfen dem jungen Mann vor, SMS-Nachrichten gelöscht zu haben, die Spaceys Plädoyer auf unschuldig unterstützten. Erst im November letzten Jahres kündigte der Streamingdienst Netflix die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler auf, nachdem einige „House of Cards“-Kollegen ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten.

Von RND / dpa