Köln

Diese Tanzshow bewegt die deutschen Zuschauer: Schon in Folge fünf der RTL-Show „Let’s Dance“ wurde es sehr emotional, als Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson stellenweise ohne Musik getanzt haben. So wollten sie ein Stück von Piwkos Welt zeigen – er ist taubstumm. Jetzt steht die sechste Folge an (Freitag, 20.15 Uhr) und wieder wird mit großen Gefühlen gerechnet. Denn: Diesmal dreht sich auf dem Parkett allles um die Liebe.

Let’s Dance Folge 6: Zu diesen „Lovesongs“ tanzen die Kandidaten am Freitag

– Barbara Becker und Massimo Sinató: „You’ve Got The Love“ von Florance and The Machine

– Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson: „Don’t Speak“ von No Doubt

– Ella Endlich und Valentin Lusin: „Jalousie“ von Jacob Gade

– Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov: „Amores Como El Nuestro“ von Jerry Rivera

– Nazan Eckes und Christian Polanc: „Five Foot Two, Eyes Of Blue“ von Art Landry

– Oliver Pocher und Christina Luft: „Relight My Fire“ von Take That

– Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann: „Part Time Lover“ von Stevie Wonder

– Ulrike Frank und Robert Beitsch: „Sailing“ von LYO

– Pascal Hens und Ekaterina Leonova: „You Are The Reason“ von Calum Scott

Lesen Sie auch:

Let’s Dance 2019: Juror Llambi findet Kerstin Otts Verhalten „Unverschämt“

Von RND