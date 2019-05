Köln

Oliver Pocher hatte nach seinem Ausscheiden bei „Let’s Dance“ schon verraten, dass er ordentlich abgespeckt hat – acht Kilo verlor der Comedian während der Tanzshow. Doch auch bei den verbliebenen Teilnehmern purzeln die Pfunde. Nur eine hat sogar zugenommen.

Wieder in alter Handballer-Form ist der Ex-Profi Pascal Hens: „Ich bin wieder ein bisschen dünner geworden, habe ein bisschen abgenommen. Also ein sehr schöner Nebeneffekt, weil als aktiver Handballspieler konnte ich eigentlich essen und trinken, weil ich so viel trainiert habe“, verriet er im RTL-Interview. „Mein Fehler war, dass ich nach dem Handball weiter gegessen und getrunken habe wie vorher auch. Und jetzt bin ich wieder bei meinem Idealgewicht. Also ich habe schon so sechs Kilo, glaube ich, abgenommen“ – das kann sich sehen lassen.

Let’s Dance : Weniger Fett und mehr Muskeln bei Nazan Eckes

Auch Nazan Eckes hat bei „ Let’s Dance“ abgespeckt: „Am Anfang hab ich erstmal zwei, drei Kilo abgenommen und dann blieb es allerdings dabei. Ich glaube, ich habe sogar rein gewichtstechnisch – logisch – wieder zugenommen. Aber weniger Körperfett und mehr Muskeln aufgebaut, tatsächlich.“ Der Tanzeinsatz hat sich also auch bei ihr gelohnt.

Let’s Dance : Evelyn Burdecki hat sogar zugenommen

Ella Endlich sieht ihr Körpergewicht sehr gelassen: „Da ich mich ja nicht wiege, ist mir das im Grunde immer egal. Und ich habe immer so das Gefühl, egal wieviel ich esse, ich nehme nicht richtig zu.“ Das Tanztraining bei „ Let’s Dance“ machte sich allerdings auch bei ihr bemerkbar: „Was ich gemerkt habe, dass sich Muskeln definieren. Ich spüre auf einmal Körperstellen an mir, die ich vorher gar nicht wahrgenommen hab. Und dann denke ich mir: Hm, das Training lohnt sich.“

„ Let’s Dance“ also auch aus Gewichtssicht ein voller Erfolg? Nicht bei Evelyn Burdecki: „Ich hab zugenommen, weil ich zu viel Schokolade esse. Ich esse Pizza, Nudeln, unregelmäßig, gehe nicht zum Sport“, sagte sie nach der letzten Show. Immerhin hat sie eine praktikable Lösung gefunden: „Ich hol mir jetzt immer so Hosen mit Strechanteil. Der Bauch wird richtig dünn gemacht, wie so ein Bauchweg-Höschen.“

