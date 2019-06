Köln

Eine Panne beim Voting der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ hat bei vielen Fans für Ärger gesorgt. Anrufer, die für Benjamin Piwko abstimmten, sollen als Antwort eine SMS mit dem Hinweis „Danke, dass du für uns abgestimmt hast“ von Pascal Hens bekommen haben.

RTL entschuldigte sich auf der offiziellen Instagram-Seite von „Let’s Dance“: „Im Rahmen des Votings wurden aus technischen Gründen in wenigen Fällen fehlehafte Antworttexte versendet. Die Stimmen wurden jedoch in jedem Fall korrekt gezählt.“

Let’s Dance: Fans sauer nach Voting-Panne

Die Fans von „Let’s Dance“ konnte das wenig beruhigen: „Wenige Fälle? Das ging fast 2h so! Woher soll man jetzt noch wissen, ob am Ende der Richtige die Stimmen bekommen hat? Benjamin soll scheinbar auf keinen Fall gewinnen“, schrieb eine Nutzerin. Ein anderer kommentierte: „Das gab es in noch keinem Finale.....tja........da geht es wahrscheinlich nicht mit rechten Dingen zu.“

Im Finale von „Let’s Dance“ sind Sängerin Ella Endlich (34), Schauspieler Benjamin Piwko (39) und der ehemalige Profi-Handballer „Pommes“ Pascal Hens (39) dabei.

