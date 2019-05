Tel Aviv

Mit Spannung hatten Fans den Auftritt von Madonna beim Eurovision Song Contest erwartet. Der Pop-Superstar stand dann um kurz vor Mitternacht deutscher Zeit auf der Bühne, sang ihren 80er-Jahre-Hit „Like a Prayer“ und als Weltpremiere den neuen Song „Future“ – mit einer düsteren Bühnenshow. Während des Auftritts waren unter anderem Bilder von zerstörten Städten zu sehen. Am Ende stand in der Mitte der Bühne „Wake up“ in großen Buchstaben.

Die Reaktionen auf den Auftritt im Internet fielen allerdings nicht besonders wohlwollend aus – die Popdiva vergeigte vor allem bei „Like a Prayer“ etliche Töne. Zu den Spottern gehörte auch TV-Comedian Oliver Pocher:

Von RND