Ob iPhone, Samsung Galaxy oder Google Pixel: Bevor ein neues Smartphone veröffentlicht wird, brodelt eigentlich immer die Gerüchteküche – angeheizt durch Leaks. Dass über inoffizielle Kanäle frühzeitig Informationen an die Öffentlichkeit sickern, ist für viele Smartphone-Hersteller inzwischen quasi Alltag. Manche hassen diese „Leaks“, andere stehen in dem Verdacht, sie sogar selbst zu produzieren. Google ist jetzt einen eher ungewöhnlichen Schritt gegangen.

Eigentlich war das Pixel 4 erst wie gewohnt im Oktober erwartet worden. Doch wie gewohnt sickerten schon die ersten Informationen an die Öffentlichkeit. Geleakt wurde unter anderem, dass das Google Pixel 4 wohl auf einen Fingerabdrucksensor verzichten, zwei Kameras haben und womöglich einen Sensor zur Gestenkontrolle haben würde.

Google reagiert: mit einem Foto

Doch anstatt sich in Schweigen zu hüllen, hat Google einfach reagiert. Auf Twitter schrieb der Konzern: „Nun, da es ein gewisses Interesse zu geben scheint, los geht’s.“ Und stellte dazu ein Bild des neuen Google Pixel 4.

Natürlich haben sich die Smartphone-Experten direkt an die Arbeit gemacht und zahlreiche Informationen aus dem Bild herausgepresst. So verrät das Foto: Das neue Pixel-Smartphone wird tatsächlich eine Dual-Kamera haben. Eine absolute Neuigkeit für die Pixel-Reihe. Was die beiden Kameras draufhaben und mit welcher Software Google sie ausstattet, ist dagegen noch unklar. Experten vermuten unter anderem auch mögliche Augmented-Reality-Anwendungen.

Für viele Spekulationen sorgen auch zwei Sensoren auf der Rückseite, deren Funktion noch unklar ist. Offiziell bestätigen scheint das Foto dagegen das Gerücht, dass Google künftig auf einen Fingerabdruck-Scanner auf der Rückseite verzichten wird.

Keine Infos zur Hardware

Alles in allem aber hat der Google-Konzern mit dem Foto wohl noch nicht allzu viel Substanzielles verkündet. Über die Hardware im Inneren oder die Vorderseite ist weiter nichts bekannt. Das weiß Google natürlich auch: „Wartete nur, bis ihr seht, was es kann“, twitterte der Konzern – und legt so metaphorisch noch mal einen Holzscheit aufs Feuer.

