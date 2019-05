Köln

Manchmal könnte man meinen, dass Satiriker Jan Böhmermann es geradezu darauf anlegt, sich mit Deutschlands Nachbarstaaten anzulegen. Aktueller Streitaufhänger: Am Montag strahlte der ORF ein Interview mit Böhmermann in der Sendung „Kulturmontag“ aus. Nach dem Gespräch sagte Moderatorin Clarissa Stadler: „Der ORF distanziert sich von den provokanten und politischen Aussagen Böhmermanns. Aber wie Sie wissen, darf Satire alles und der öffentliche Rundfunk künstlerische Meinung wiedergeben.“

In seiner aktuellen „ Neo Magazin Royale“-Sendung legt Jan Böhmermann nun nach. Immer wieder spielte er das ORF-Zitat von Clarissa Stadler ein. „Was ist denn los mit Österreich?“, fragt er in der Show. Österreich sei doch nur relevant, weil die Menschen „aufgegelte Versicherungsverteter“ (damit meinte er den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz) und „ehemalige Neonazis“ (eine Anspielung auf den rechtskonservativen Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache) in höchste Ämter wähle. Beides Bezeichnungen, die Böhmermann bereits bei besagtem ORF-Interview verwendet hatte.

Jan Böhmermann : Der Satiriker distanziert sich von Österreich

Seine Schlussfolgerung aus dem ORF-Vorfall, der mal wieder einen Shitstorm nach sich gezogen hatte: „Jetzt bleiben aus deutscher Perspektive nur zwei Möglichkeiten: Entweder besetzen wir als Land Österreich und zivilisieren es, oder wir distanzieren uns von Österreich.“ Da Besetzen aber zu aufwendig sei, entscheidet der Satiriker sich für Distanzieren. Dann zeigt er eine Reihe berühmter Österreicher wie Schauspieler Christoph Waltz und Politiker und Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger, bevor er Volksmusiker Andreas Gabalier erwähnt. Dabei ist im Hintergrund ein Foto von Adolf Hitler zu sehen.

Böhmermann beendet seine Hasstirade gegen den Nachbarstaat mit: „Für mich bleibt Österreich nach dieser Woche die Alpen-Türkei!“ Sieht ganz so aus, als würde der Streit in die nächste Runde gehen...

Von Thomas Kielhorn/RND