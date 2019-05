Hannover

Darauf haben Fans lange gewartet: Am 26. Juli startet weltweit die siebte Staffel von „Orange Is The New Black“. Das hat der Streamingdienst Netflix jetzt verkündet und per Twitter auch gleich den passenden Trailer mitgeliefert.

Darin singen die Hauptdarstellerinnen einzeln und in verschiedenen Szenen den Titelsong „You’ve Got Time“. Der Trailer selber verrät nicht viel. Fest steht aber, dass die siebte Staffel auch gleichzeitig das Ende der beliebten Serie markiert. Erst kürzlich hatte Netflix dies bestätigt.

„Orange Is The New Black“ packt brisante Themen an

„Orange Is The New Black“ dreht sich um das Leben von Insassinnen einer Frauenhaftanstalt und behandelt auch sensible Themen wie Rassismus, Transphobie und Polizeigewalt. Damit hat es die Serie schnell zu Kultstatus gebracht. Zwei Mal wurde „Orange Is The New Black“ für Emmy-Auszeichnungen nominiert.

Staffel 6 der Serie wurde im Juli 2018 bei Netflix veröffentlicht, seit April ist die Serie auch auf ZDFneo zu sehen.

Von RND