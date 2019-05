Los Angeles

Vorgeschmack auf eine neue „ Star Trek“-Serie: Der Sender CBS hat am Donnerstag den ersten Teaser für die Serie „ Star Trek: Picard“ ins Netz gestellt. Der britische Hauptdarsteller Patrick Stewart (78), der in seiner legendären Rolle als „ Star Trek“-Captain Jean-Luc Picard zurückkehrt, verlinkte das einminütige Video auf Twitter. 25 Jahre nach dem Ende von „ Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ (1987–1994) würde „bald“ ein neues Kapitel beginnen, kündigte CBS an, ohne aber einen konkreten Starttermin zu nennen.

Für die Serie „ Star Trek : Picard “ gibt es noch kein Startdatum

In dem Video ist der ehemalige Kapitän des Raumschiffs Enterprise im Ruhestand auf seinem Weingut zu sehen. Eine Frauenstimme erzählt, dass er vor 15 Jahren die Sternenflotte aus der Dunkelheit geführt habe, danach aber etwas Unvorstellbares passiert sei.

Die angekündigte neue US-Serie soll weltweit beim Streamingdienst Amazon Prime zu sehen sein. Neben Stewart sind auch Alison Pill („The Newsroom“), Harry Treadaway („Penny Dreadful“) und Isa Briones („American Crime Story: Versace“) an Bord. Der Shakespeare-Darsteller Stewart hatte in der TV-Serie „ Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ und in mehreren Kinoverfilmungen mitgespielt, zuletzt in „ Star Trek: Nemesis“ (2002). Er erreichte auch viele Fans als Professor X in den „X-Men“-Filmen.

Von RND/dpa