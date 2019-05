Berlin

Bereits in zwei Wochen beginnen die Dreharbeiten für die neunte Staffel von „ The Voice of Germany“. Ab Herbst sollen die neuen Folgen dann bei ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt werden. Dass die Show fortgeführt wird, war bereits bekannt, doch bislang war fraglich, welche Musiker als Coaches fungieren werden.

Michi Beck und Smudo gaben bereits im April ihren Abschied von der TV-Show bekannt. Fünf Staffel lang waren sie dabei. Und auch Yvonne Catterfeld und Michael Kelly verkündeten, dem Format den Rücken kehren zu wollen. Als Konstante blieb den Verantwortlichen der Produktion zunächst nur Mark Forster erhalten. Nun steht jedoch fest, wer die übrigen Coaches sein werden.

Wie die „ Bild am Sonntag“ berichtete wird es einen prominenten Rückkehrer geben: Rea Garvey ist wieder mit von der Partie! Der Ire war Teil der ersten Staffel im Jahr 2011 und noch bei drei weiteren Durchgängen mit im Boot.

Zum ersten Mal dabei sind Rapper Sido und Sängerin Alice Merton („No Roots“). Ob die neuen Coaches an die Erfolge ihrer Vorgänger anknüpfen können, bleibt abzuwarten

Von Thomas Kielhorn/RND