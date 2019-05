Köln

Eigentlich galt Angelina Heger (27) als Favoritin für die sechste Staffel von „Die Bachelorette“. Doch jetzt brodelt die Gerüchteküche: Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin soll mit Ex-„Bachelor“ Sebastian Pannek angebandelt haben. Nach einigen Instagram-Posts vermutet das zumindest so mancher Fan. Zwar zeigen sich die beiden nie zusammen, aber posten Bilder in ähnlichen Situationen.

Gerda Lewis soll auf Griechenland bereits drehen

Sollten Heger und Pannek tatsächlich ein Paar sein, könnte das vor allem einer in die Karten spielen: Ex-GNTM-Model Gerda Lewis. Die 26-Jährige war 2018 Kandidatin bei Heidi Klums Modelshow „ Germany’s Next Topmodel“ und schaffte sich mit ihrer lockeren Art und coolen Sprüchen einen Platz in den Herzen der Zuschauer. Ob sie die – und vor allem die der „Bachelorette“-Männer – auch in der neuen Staffel der RTL-Show erobern wird, bleibt abzuwarten. Mit ihren rund 500.000 Instagram-Followern hätte sie jedenfalls große Unterstützung. Laut Promiflash soll Gerda Lewis jedenfalls schon als „Bachelorette“ feststehen und bereits auf Griechenland drehen. Lewis selbst äußerte sich bislang nicht dazu.

„Die Bachelorette“: Wann startet die sechste Staffel?

Ein offizielles Startdatum der sechsten Staffel ist noch nicht bekannt. Traditionell können Fans aber im Juli mit den neuen Folgen rechnen. Die fünfte Staffel startete am 18. Juli 2018.

„Die Bachelorette“: Das waren die Gewinner der letzten Staffeln

• „Die Bachelorette“ 2004: Monica Ivancan entschied sich in der ersten Staffel für Polizist Mark Quinkenstein. Die Liebe soll nur wenige Wochen gehalten haben.

• „Die Bachelorette“ 2013: Die Musical-Darstellerin Anna Hofbauer wählte in der zweiten Staffel das Model Marvin Albrecht. Im Februar 2017 gab das Paar die Trennung bekannt.

• „Die Bachelorette“ 2015: Die Lehrerin Alisa Persch war mit Rosen-Gewinner Patrick Cuninka mehrere Monate liiert.

• „Die Bachelorette“ 2017: In der vierten Staffel gab Reality-Sternchen Jessica Paszka David Friedrich die letzte Rose. Der zog nach der gescheiterten Beziehung 2018 erstmal ins Dschungelcamp und ist aktuell mit der ehemaligen „Bachelor“-Kandidatin Maxime Herbord zusammen.

• Die Bachelorette“ 2018: Zuletzt suchte die damalige Studentin Nadine Klein ihren Traummann – und fand ihn in Alexander Hindersmann. Nach nur wenigen Monaten trennten sich die beiden allerdings wieder.

