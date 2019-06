Bremen

Nach einem Badeunfall am Silbersee in Stuhr im Landkreis Diepholz bei Bremen ist ein 11-Jähriger in der Nacht im Krankenhaus gestorben. Zwei Kinder hätten den Jungen am Samstagnachmittag bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) als vermisst gemeldet, teilte die Polizei mit.

Taucher hätten den Jungen aus dem See gerettet. Während der Fahrt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bremen sei der Junge reanimiert worden, hieß es. Ein Seelsorger betreute Angehörige und Freunde des Kindes.

Von RND/dpa