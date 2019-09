Buchloe

Nach mehr als zwölfeinhalb Stunden ohne richtige Pause am Steuer hat der Fahrer eines italienischen Reisebusses auf dem Weg zur Oktoberfest-Eröffnung einen Unfall gebaut. Er geriet auf der Autobahn 96 in Buchloe im Landkreis Ostallgäu auf die linke Spur und touchierte einen überholenden Kleintransporter, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Alle Beteiligten, darunter 49 Passagiere in dem Bus, blieben unversehrt.

Pausen nicht eingehalten - Die Polizei verbot dem Fahrer die Weiterfahrt

Weil der Fahrer die Pausenpflichten nicht eingehalten hatte, verbot ihm die Polizei die Weiterfahrt. Doch die Wiesn-Gäste hatten Glück, wie die Beamten schreiben: Ein zufällig mitfahrender Busfahrer konnte das Steuer übernehmen, so dass alle rechtzeitig zur Eröffnung des Münchner Oktoberfestes am Samstag kamen.

