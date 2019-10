Hannover

Ein 18-Jähriger soll dem Freund seiner Schwester zusammen mit 15 Begleitern aufgelauert und ihn am S-Bahnhof Hannover-Ahlten ins Gleis gestoßen haben.

Die Gruppe habe den 17-Jährigen und dessen gleichaltrigen Bruder am Freitagnachmittag erst zusammengeschlagen, bevor der Hauptverdächtige den Jugendlichen vom Bahnsteig gestoßen habe, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Die Brüder wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hintergrund der Tat sei, dass der 18-Jährige die Beziehung seiner Schwester nicht akzeptiert habe, hieß es.

Brüder mit dem Tode bedroht

Den Angaben zufolge wurden die beiden Brüder mit dem Tode bedroht. Einer der Angreifer soll zudem das Handy des 17-Jährigen gestohlen haben. Gegen den 18-Jährigen und weitere unbekannte Täter wird ermittelt.

RND/dpa