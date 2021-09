9/11 in New York: Wie ein verpasster Zug ihr Leben rettete

Potsdam/Kleinmachnow

Bei Ebony Morczinek aus Potsdam hat sich der 11. September ins Gedächtnis eingebrannt. Das Datum ist nicht nur ihr Geburtstag, sondern vor 20 Jahren überlebte sie die Terrorattacke aufs World Trade Center in New York – sie arbeitete dort und hatte den Zug ins Büro verpasst. Den Anschlag erlebte die damals 23-Jährige von der Manhattan Bridge aus durch das Zugfenster. Zur selben Zeit sah auch Kathrin Heilmann die Flugzeuge in die Hochhäuser fliegen, allerdings im Fernsehen von ihrem Kleinmachnower Sofa aus. Später sprach die Pädagogin mit Einsatzkräften in New York über diese Tage.

Ebony Morczinek lebt heute in Potsdam. Quelle: Hoffotografen/privat

Eigentlich wollte Ebony Morczinek an ihrem 23. Geburtstag sich vor einem Meeting als junge Analystin im Investment Banking der Citi Group im Gebäude 7 des World Trade Centers noch etwas Gutes tun und vor der Arbeit shoppen. Sie war erst um 4 Uhr morgens nach Hause gekommen, hatte geduscht und sich dann wieder auf den Weg gemacht – doch der Express Zug schloss an diesem Dienstag genau vor ihrer Nase seine Türen.

„Ich war in dem Moment sehr, sehr sauer“, erzählt die heute 43-Jährige. Sie musste den nachfolgenden, langsameren Q-Zug nehmen und so würde die Einkaufstour ausfallen. Als er dann auch noch auf der Strecke ohne erkennbaren Grund stoppte, verbesserte das ihre Laune damals nicht. „Es klingt zwar seltsam, aber es ist gerade ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen“, ertönte plötzlich eine Durchsagen. Der Zug blieb auf der Manhattan Bridge stehen.

Die Arbeit fällt wohl aus

„Wir sahen das Feuer aus dem ersten Turm“, erinnert Ebony Morczinek sich, „Menschen begannen zu weinen. Dann sahen wir das zweite Flugzeug einschlagen, im Zug schrien Leute auf, andere warfen sich auf den Boden.“ Sie erzählt flüssig, ohne große Emotionen, stockt nicht. 20 Jahre ist es her, dass eine minimale Verspätung dafür gesorgt hat, dass sie einige Kilometer vom Ort des Terroraktes entfernt und damit in Sicherheit war. Viel hat sich seitdem verändert, beruflich hat sie sich weiterentwickelt, seit 2007 ist sie in Deutschland, nun ist sie CEO eines Weltunternehmens und lebt mit ihrer Familie in Potsdam.

Den Einschlag des zweiten Flugzeugs sah Ebony Morczinek aus dem Bahnfenster von der Manhattan Bridge aus. Quelle: dpa/RICHARD DREW

„Ich glaube, ich war verwirrt“, beschreibt sie ihren Zustand damals, „alles, woran ich in dem Moment denken konnte, war, dass ich zu spät zur Arbeit kommen würde.“ Plötzlich war sie auf der Straße. Wie sie dahin kam, weiß sie nicht mehr, sie hat Gedächtnislücken. Auf dem Weg zum World Trade Center liefen ihr die Menschen entgegen, überall waren Feuerwehrleute. Schließlich die lapidare Erkenntnis: „Ich glaube, heute haben wir frei.“

Mit einem der letzten Züge, die über den East River kamen, gelangte sie zurück nach Brooklyn, Freunde von ihr mussten zu Fuß gehen. Kurz vor halb sechs Uhr abends fiel das Gebäude, in dem sich ihr Büro befand, in sich zusammen. Trümmer des Turms 1 waren auf das rund 110 Meter entfernte World Trade Center 7 gestürzt und hatten es in Brand gesetzt. Eine Version, die Ebony Morczinek heute aber nicht mehr glaubt.

Wir haben überlebt

An diesem Tag verloren rund 50 Menschen, die sie kannte, ihr Leben. „Die meisten wurden nie gefunden“, erzählt sie. Und dann folgte „Begräbnis auf Begräbnis“. Doch das Leben ging sofort weiter: Schon am Montag hatte die Citi Group einen neuen Arbeitsplatz für sie – gleich nebenan im Viertel Tribeca. „Wir mussten eine Zugangskarte vorzeigen, um überhaupt hinzukommen. Es brannte ja noch bis Weihnachten im Ground Zero.“

Doch mittags ging man wieder gemeinsam Essen, unterhielt sich und lebte sein Leben weiter – mit verstärkten Sicherheitskontrollen eben. Vielleicht, überlegt sie, sei es ihr mit dem Weitermachen aber auch so leicht gefallen, weil sie noch so jung war. „We survived – wir haben überlebt.“ Manche Freunde seien der Army beigetreten, weil sie Terroristen umbringen wollten. „Als Frau habe ich das Bedürfnis aber nicht gehabt.“

In den Trümmern des World Trade Center brannte es bis Weihnachten. Quelle: dpa/Beth A. Keiser

Und auch wenn die „neue Normalität“ für die damals 23-Jährige rasch einsetzte, so dauerte es doch rund zehn Jahre, bis sie das Geschehene verarbeitet hatte, sagt sie heute. „Einzelne Erinnerungen sind auch verloren, ich habe Gedächtnislücken – und ein Teil von mir fühlt sich schuldig. Dass ich überlebt habe und andere nicht.“ Eine Zeit lang war sie sehr ängstlich, vor allem rund um die Uhrzeit, zu der die Flugzeuge eingeschlagen waren. Als es den großen Stromausfall in New York gab, war sie gerade im 35. Stock und alle mussten über das Treppenhaus das Gebäude verlassen – ein Horrorerlebnis, bei dem jeder sofort an einen neuen Terrorangriff dachte, erinnert sie sich. Viel habe sie damals an die Zukunft und die Bedeutung des Lebens nachgedacht. Und klar ist: „Das war der schlimmste Geburtstag, den ich je hatte.“

Vom Sofa in die USA

Zukunftsängste hatten auch Kathrin Heilmanns Schüler und Schülerinnen, erzählt die Kleinmachnower Pädagogin. Sie selbst hatte Freistunden, die sie zu Hause verbrachte. Mit einem Kaffee machte sie es sich auf dem Sofa gemütlich, schaltete den Fernseher ein – und sah dann gemeinsam mit ihrem Vater, wie das zweite Flugzeug ins World Trade Center einschlug. „Ich merke, wie mir auch heute noch der Schauer über den Körper läuft, wenn ich darüber spreche.“ Da sie viele Freunde in den USA hat, sei sie vielleicht etwas näher dran gewesen als andere, vermutet Heilmann. Sofort rief sie bei ihnen an – Whats­App gab es 2001 noch nicht – erfreulicherweise ging es allen gut.

Die Kleinmachnowerin Kathrin Heilmann besuchte Einsatzkräfte, die am Ground Zero tätig waren. Quelle: Heilmann privat

In der Schule hatte sich herumgesprochen, dass etwas passiert war, Sorge machte sich breit, dass auch Berlin Opfer eines Angriffs werden könnte. „Es war eine totale Unruhe, Unsicherheit und Angst.“ Heilmann versuchte, in ihren nächsten Stunden zu informieren, Hintergründe zu erläutern, wie die Ereignisse einzuordnen sind. Auch, dass die Feuerwehr Potsdam-Mittelmark überlegte, als helfende Truppe nach New York zu fliegen, weiß sie. „Dazu kam es dann aber nicht.“

13 Jahre später hatte die Kleinmachnowerin, die in ihrer Familie auch Mitglieder der Feuerwehr und der Polizei hat, die Möglichkeit mit Vertretern der Einsatzkräfte zu sprechen, die am Ground Zero tätig waren. Gespräche auf Augenhöhe seien das gewesen, erinnert sie sich, da beide Seiten wüssten, „was es bedeutet, wenn man nicht weiß, ob man von einem Einsatz auch zurückkommt“. Tatsächlich hätten die Männer und Frauen damals nicht darüber nachgedacht. „Sie sind gerufen worden und hingefahren.“ Beim Losfahren sei der ersten Truppe überhaupt nicht klar gewesen, „in was für ein Chaos die rein mussten“.

Erinnerung an Feuerwehrleute, die 9/11 ums Leben kamen. Quelle: Heilmann privat

Die Wache, die Heilmann besuchte, hatte rund ein Dutzend Kameraden beim Einsatz auf dem Ground Zero verloren. „Viele haben auch Nachfolgeschäden, sind krank geworden“, ergänzt sie. Die ersten seien ohne Atemschutz in den Einsatz gefahren. „Dass der Dampf völlig giftig war, war ja unklar.“ In der Wache werde den Toten gedacht, mit Fotos und Blumen. „Da ist eine tiefe Verehrung derer, die ums Leben gekommen sind.“

Von Konstanze Kobel-Höller