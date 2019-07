Jork/Stade

Die Identität der Betroffenen war zunächst unklar. Die Fahrzeuge fingen um 13.30 Uhr Feuer und brannten aus. Die Autobahn in Richtung Hamburg wurde ab der Anschlussstelle Horneburg für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Sperrung sollte nach erster Einschätzung bis in die Abendstunden dauern.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte der Unfall mit einem Stau zusammenhängen, der sich an einer Autobahnabfahrt gebildet hatte. Unfallermittler waren am Nachmittag am Ort, dabei wurde auch eine Drohne eingesetzt.

Die Aufnahmen aus der Luft sollen helfen, den Unfallvorgang nachzuvollziehen, sagte der Polizeisprecher. Zudem soll geprüft werden, ob es nach dem Feuer Schäden an der Autobahn gibt.

Von KN/dpa