Baesweiler

Eine Zehnjährige auf Inline-Skates ist in Baesweiler (Städteregion Aachen) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Zuvor sollen Zeugen den Angaben zufolge beobachtet haben, wie die 18-jährige Fahrerin des Autos an einem Zebrastreifen ordnungsgemäß abbremste und dann langsam wieder beschleunigte. Dabei sei das Kind aus einer Seitenstraße von rechts vor das Auto gerollt.

RND/dpa